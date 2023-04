Cámara Municipal de Carora le niega viaje al alcalde de Torres a Estados Unidos #4Abr

El alcalde de Torres Javier Oropeza tiene una invitación pendiente para participar en la Cumbre de Ciudades en Estados Unidos, pero le fue negada su ausencia en la ciudad de Carora por la Cámara Municipal.

La oposición al viaje se tomó en sesión ordinaria este martes, ya que Oropeza debe permanecer en Estados Unidos 15 días para atender invitación de la Oficina Externa de dicho país, para participar en la Cumbre de Ciudades.

La concejala Naiyit Álvarez, presidenta de la Cámara Municipal, indicó que la decisión fue tomada por los concejales de la «patria» durante un debate con concejales de la oposición, quienes son minoría, en el que también, dijo, participó una representación del pueblo afecto al gobierno.

Conocida la decisión, desde el Ejecutivo municipal de Torres emitieron su punto de vista, indicando que el Alcalde no necesita autorización para viajar.

Luego de un llamado que hicieran las autoridades locales del Psuv, y tras una reducida movilización de activistas que llegó hasta el salón de sesiones, los concejales desaprobaron el viaje que a finales de mes realizará el alcalde Javier Oropeza a Denver (USA), donde participará en la Cumbre de Ciudades de las Américas.

El grupo, encabezado por el exprefecto Danny Lameda, exclamaron que ese viaje era para solicitar más sanciones. Por el contrario, este escenario que convoca a los alcaldes de las principales ciudades del continente, y Carora considerada entre ellas, fue un compromiso surgido de la IX Cumbre de la Américas con el propósito de tejer redes de colaboración que coadyuven a los municipios de toda la América para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible mediante alianzas con el sector privado, académicos, instituciones financieras y ONG.

Cabe destacar que, de acuerdo a la Ley, el alcalde Oropeza no necesita autorización del Concejo Municipal mientras su ausencia del territorio nacional no sobrepase los 15 días. Por esa razón solo envió una notificación a los señores concejales a través de la cual les participa su asistencia a dicha cumbre, resultando inexplicable a todas luces la actitud de los ediles del Psuv, que de manera agresiva expresaron frases, como la de la concejal Lasmit Verdes: “Tenemos ovarios y cojones para que el Alcalde no vayas a Estados Unidos”.

Por otra parte, el concejal Wilman Montero de la bancada de AD, manifestó su extrañeza y recordó que los exalcaldes Julio Chávez y Édgar Carrasco habían aceptado y asistido a invitaciones de los Estados Unidos. Mostró gráficas que demuestran la presencia de los dos exalcaldes del Psuv en reunión con autoridades del gobierno de USA.

Al concejal Montero le causa por demás extrañeza, la posición de los ediles del Psuv que desconociendo el contenido de la agenda del alcalde Oropeza a cumplir en Denver, se opongan al viaje.

