Son titulares jueves #6Abr

Saab confirma la detención de 51 jerarcas chavistas vinculados a tramas de corrupción

Régimen de Maduro confirma arresto del exministro y exgobernador de Trujillo, Hugo Cabezas, por corrupción

Hugo Cabezas y Pedro Maldonado, entre los funcionarios en la audiencia de presentación por la trama de Corrupción en la CVG y Cartones de Venezuela

Hugo Cabezas fue director del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (Ceam). Durante su gestión fueron cerrados decenas de medios de comunicación impresos que circulaban en Venezuela, en el 2013. Cuando llegó Nicolás Maduro al poder, circulaban en el país 134 medios impresos y para agosto de 2018, quedaban solo 64.

Saab admite que el empresario Fernando Bermúdez no está preso: “Está prófugo en España”

Andrés Izarra: El Aissami no irá preso, conoce «pecadillos» de la pareja presidencial

Sebin allanó concesionario en Barquisimeto e incautó vehículos de alta gama

Fabiana Rosales denunció persecución de lacayos del régimen contra ella y sus hijas

Exgerente de Pdvsa denuncia que Ministerio Público y la defensoría ignoraron sus denuncias

Ex gerente de PDVSA recién liberado por el régimen de Maduro: «En la DGCIM me quemaron la cara y me reventaron las costillas a patadas»

Ex gerente de PDVSA denuncia a la jueza chavista Karol Padilla por ignorar sus denuncias de torturas en la DGCIM: «Cuando le mostré los golpes, me dijo que eso no importaba»

Tarek William Saab: “El Ministerio Público informa que Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba fueron condenados a través de una sentencia definitivamente firme por haber divulgado información confidencial de PDVSA. La libertad de los mismos ocurrió por cumplimiento de pena y no por ser inocentes”.

Fiscalía de Venezuela solicita nuevamente la extradición de Rafael Ramírez: «La información de Reiter ratifica que no nos equivocamos cuando inició esta lucha contra las mafias»

MP exige a España, Italia y EEUU la extradición de Rafael Ramírez, Rafael Reiter y Nervis Villalobos

Rafael Ramírez pide la renuncia de Tarek William Saab: “Utiliza sus refritos para desviar la atención del descomunal desfalco del madurismo”

Fiscalía confirma detenciones vinculadas a la trama de corrupción en las empresas básicas de Guayana

Asdrúbal Chávez, el teflón de Pdvsa en las tramas de corrupción

El Observatorio Venezolano de Fake News indicó que entre 2010 y 2022 fueron cerrados el 69% de los medios impresos en Venezuela.

PDVSA ad-hoc insiste en la nulidad de bonos con garantía de Citgo para evitar embargo

OVF: Inflación en marzo fue de 4,2% con fuerte desaceleración respecto a febrero que fue de 20,2% y la anualizada se ubicó en 501%

El turismo, una actividad de lujo en Venezuela: hospedaje y comidas son los rubros con mayor inflación

No habrá actividad bancaria el 6 y 7 de abril por Semana Santa

Venezuela ha recibido a más de cinco mil cubanos en Margarita desde hace un año

«He dejado de mandar a mis niños al colegio porque no tienen desayuno»: las historias que convierten a Venezuela en uno de los países más infelices del mundo

Minec advierte sobre la presencia de la Fragata Portuguesa (agua-mala) en costas venezolanas

Politóloga venezolana Ana Parra, se vuelve viral al desmontar la narrativa de los que piden el fin de las sanciones

Juan Carlos Escotet, el único billonario venezolano en Forbes, le ganó la partida al entorno recesivo

Cantv sigue sin reparar falla que afecta a 2.000 usuarios en San Bernardino

Tarifa mínima: 25 mil dólares costó el «arreglo» de cada «muñeca» de la mafia de Petróleos de Venezuela, en la pequeña Miami, en lecherías donde contamos con más cirujanos plásticos per cápita en Venezuela.

Comercios en Los Guayos, en Valencia, cierran ante altos impuestos municipales

Más de 24 horas tienen usuarios a la espera de combustible al oeste de Barquisimeto

Meteorología Aeronáutica: Se esperan temperaturas de 35 ºC en Lara durante Semana Santa

Venezuela retomará vuelos con Trinidad y Tobago

Dictan privativa de libertad contra ex-jefe del CICPC La Guaira por caso de Nazareth Marín

Venezolanos salieron a las calles para venerar al Nazareno de San Pablo

Pedro José Caldera, nuevo presidente de Pdvsa Gas

Cámara Municipal aprueba ordenanza para exonerar de multas a empresas insolventes por bloqueo del portal fiscal

Esperan 100 mil visitantes en La Grita durante la Semana Santa 2023

CIDH otorgó medidas cautelares a sindicalistas que han dirigido protestas contra instructivo Onapre

Al menos seis heridos en explosión en planta de Invegas, Bolívar.

Explosión de tubería de gas se registró en planta de Pdvsa Anaco el martes 4 de abril.

Ventas del primer trimestre del año no cumplieron las expectativas en automercados

ANSA: Consumo en marzo creció ligeramente pero sigue por debajo de lo esperado

92% de la producción de leche en Venezuela se convierte en queso

La nueva variante Arcturus del Omicrón es más infecciosa y se propaga en 22 países

Coronavirus en Venezuela 13 nuevos casos

Dólar: 24,49 – Bitcoin: 28.260,30 – Paralelo: 24,77

INTERNACIONALES

Argentina perdió otro juicio en Londres y deberá pagar más de mil millones de euros por manipular estadísticas oficiales

China tiene “papel importante” para alcanzar la paz en Ucrania, según Macron

Banco estatal ruso reportó pérdidas de 8 mil millones de dólares por las sanciones occidentales

El volcán colombiano Nevado del Ruiz continúa con actividad sísmica alta

Gustavo Petro ordena la evacuación de 2.500 familias de la zona del volcán del Ruiz

EE.UU. solicita detener al expresidente peruano Alejandro Toledo

EEUU: Documentan abusos sexuales del clero católico a más de 600 niños en Maryland

China atraviesa la peor crisis de natalidad de su historia y su futuro está en riesgo

OTAN pidió a los aliados aumentar el gasto en Defensa ante los desafíos que genera la invasión rusa a Ucrania

Rusia acusa a Kiev de intentar interferir en sus satélites de comunicaciones

Jair Bolsonaro, otro expresidente obligado a presentarse ante la policía

Trump pide que se desfinancie al FBI y al Departamento de Justicia de EEUU

Ordenan procesar a 5 personas por muerte de migrantes en el reten en México

Secretario general de la OTAN: Suecia debe convertirse en aliado lo antes posible

La OTAN advierte a China de consecuencias severas si da armas a Rusia: «Sería un gran error»

Guterres insta a talibanes a «revocar» prohibición a mujeres de trabajar para ONU

Tormenta de hielo deja sin electricidad a más de medio millón de hogares en Canadá

Tragedia en Brasil por hombre que mató a cuatro niños con un hacha en una guardería, Maestra ocultó a muchos bebés y evitó que el asesino de la guardería matara a más niños

Devastador tornado deja múltiples muertos y heridos en Misuri

Berlusconi, ingresado en la UCI en Milán por problemas cardíacos y pulmonares.

Fracasa la reunión del Gobierno francés con los sindicatos para desbloquear la crisis de las pensiones.

Exxon renuncia a perforar en Brasil tras no encontrar petróleo.

Aumenta a 300 cifra de heridos por ataque israelí a mezquita en Jerusalén

Robert Kennedy, sobrino de expresidente JFK, se postuló a las elecciones de 2024 en EEUU

Murió bajo extrañas circunstancias Igor Shkurko, oligarca ruso que estaba detenido

«Dormí anoche en el carro»: vuelven las colas en las gasolineras cubanas.

Bob Lee, fundador de la multimillonaria empresa tecnológica Cash App, murió el martes después de recibir varias puñaladas en el centro de San Francisco

Bill Gates y Musk tienen diferencias sobre los desarrollos con inteligencia artificial

Uno de los 21 Satélites de Elon Musk de última generación comienza a caer desde el espacio al perder su orbita

Actriz Ana Obregón revela que su bebé de gestación sustituta es su nieta, hija de su hijo muerto

Twitter suspende cuenta de jefe de guerrilla ELN en Colombia

Las búsquedas de vídeos de Stormy Daniels en Pornhub batieron todos los récords el día del arresto de Donald Trump

Stormy Daniels deberá pagarle una fortuna a Donald Trump

Inició el juicio contra ex cuidadora de Gilberto Correa por presunto intento de homicidio

Menudo regresa: Tres venezolanos forman parte de la nueva generación con música bilingüe

Encuentran con vida al hermano del cantante David Bisbal tras una búsqueda en España

Fotos que se hacen virales: Inteligencia artificial recrea la última cena y una selfie de Jesús con sus apóstoles

DEPORTES

Venezuela derrota a Bolivia y se aferra a la fase final del Sudamericano Sub-17

Con triplete de Benzema, Real Madrid goleó al Barcelona para avanzar a la final de Copa del Rey

Elvis Andrus llegó a los dos mil hits en Grandes Ligas

