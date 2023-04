VIDEO #AvanceIMP Docentes de Lara salieron nuevamente a las calles para exigir salarios justos #10Abr

Este lunes 10 de abril, docentes del estado Lara salieron nuevamente a las calles en defensa de sus derechos laborales y en exigencia de salarios justos.

La actividad se realizó en la Plaza La Moneda, ubicada en la carrera 19 con calle 23 de Barquisimeto, justamente frente a la sede de la Gobernación de la entidad.

- Publicidad -

Con pancartas en las que se podían leer mensajes como «91 días en resistencia», «¡Fuera ministra de Educación!» o «Juntos por un salario digno», el gremio lideró la protesta pacífica que concentró a un gran número de personas.

El equipo periodístico de El Impulso conversó con Yanitza Almao, una de las docentes que se encontraban en la manifestación, quien aseguró que bajo la administración de Nicolás Maduro, el gremio ha visto disminuir su poder adquisitivo y ha experimentado el deterioro de su calidad de vida.

«Esta lucha no solo es el estado Lara, sino de toda Venezuela y no es de ahorita, data de mucho tiempo atrás, pero con este gobierno la lucha ha sido más fuerte porque esta gente no está pendiente de sus trabajadores», destacó.

- Publicidad -

«El llamado es a todos los docentes sin excepción a seguir en la lucha porque el logro tiene que ser el objetivo principal de esta lucha constante que se inició el 9 de enero», indicó.

Lamentó que el Ministerio de Educación no haya dado, hasta los momentos, una respuesta «contundente» a sus peticiones.

«Son rumores, cuentos, historias pero en realidad a estas alturas la ministra no ha abierto la boca para dar una respuesta contundente y asertiva a esta problemática que está presentando la educación en todo el país», concluyó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí