OBU: Universitarios protestaron la mitad de las veces que en todo 2022, solo en enero #14Abr

Según el último informe del Observatorio de Universidades, sólo en enero de 2023 se registraron 39 protestas en el sector universitario, la mitad de las 78 protestas efectuadas en todo 2022.

Asimismo el estudio reflejó que el 41% de ellas fueron concentraciones, 33% marchas, 13% “pancartazos”, 8% cierre de calles y 5% paros parciales.

El monitor aseguró que los motivos que originaron estas protestas fueron la violación sistemática de sus derechos a un salario digno, a la libertad de asociación sindical sin injerencia oficial, a una contratación colectiva justa y por el derecho de sus estudiantes a tener una educación de calidad y con una infraestructura adecuada.

En el texto, el OBU destacó que han tomado las calles en un contexto de inflación acelerada y los sueldos peor pagados de América Latina y el Caribe.

“Mientras el malestar se expresa en las calles, el oficialismo busca generar una matriz de opinión según la cual, los profesores y trabajadores de todo el sistema educativo dependiente del sector público se niegan a trabajar y que son ellos los que violan el derecho a la educación de la mayoría de la población. El desprecio a quienes reclaman una vida decente tiene como uno de sus dispositivos la sustitución de maestros por activistas políticos para formar a quienes no pueden pagar las cuotas de inscripción en colegios y universidades privadas. Las desigualdades son evidentes no solo entre los que pueden y no pueden pagar su educación, sino entre una mayoría empobrecida y una minoría aferrada al poder que actúa indolentemente ante esta realidad”, añadió el OBU.

Por último, expresaron su preocupación por la actitud del régimen “que se hace de la vista gorda” ante el justo reclamo de los profesores y trabajadores venezolanos y que pretende endosar su responsabilidad como garante del derecho a la educación, precisamente, a quienes valientemente se expresan en las calles para demandar el trato que se merecen. De igual forma exigieron respeto a los derechos garantizados en varios de los artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

