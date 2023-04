Son titulares viernes #14Abr

Foro Penal: A seis años de las protestas de 2017 la represión no ha cesado

ConocoPhillips busca cobrar deuda venezolana vendiendo petróleo en EE.UU.

Cerrarán el Puente sobre el lago durante 7 horas entre viernes y sábado

Camioneros bloquean carretera entre La Raya y Paraguachón

Cada día más movido el puente Simón Bolívar pero sin impactar en el comercio venezolano

Urbina: los hospitales en Venezuela se convirtieron en un “depósito de seres humanos”

90% de los laboratorios públicos del país están inoperativos por falta de recursos

Quiñones: La situación que vivimos no es por ningún bloqueo sino por el saqueo de recursos

OVCS registró 16 protestas por mejoras salariales los días 10 y 11 de abril

Edison Arciniega: Alerta sobre tres crisis sanitarias que atentan contra la soberanía alimentaria en el país

AN legítima aprobó Proyecto de Acuerdo en rechazo a la decisión de la CIJ sobre el Esequibo

Comisión Nacional de Primaria juramentó a los integrantes de las 24 juntas regionales para los comicios de octubre

«Mérida se apaga»: Informe ahonda en la crisis de los servicios públicos en el estado

Menos del 5 % de la población en el país tiene seguro médico

Aerolínea Rutaca desmiente allanamiento en sus oficinas: «No estamos sujetos a ninguna investigación penal»

Avessoc: En el estado Zulia y Distrito Capital una de cada 300 personas vive con VIH

Dos militares muertos durante enfrentamiento con integrantes del Tren del Llano en Guárico

Ledezma ante reunión que convocó Petro sobre Venezuela: “Vamos a trasladar la carpa del circo para Colombia”

Chavismo expone a nuevo grupo de detenidos por trama de corrupción en PDVSA

Roberto Deniz: «Los que hoy muestran a Álvaro Pulido son los que durante años le dieron a él y su socio Alex Saab negocios por miles de millones de durante años

«Irreversible» se volvió tendencia en las redes sociales tras muerte de Tibisay Lucena

Trabajadores exigen al gobierno una auditoría pública en Sidor

Se prevén temperaturas con un máximo de 40 °C en el país

Coronavirus en Venezuela, 4 nuevos casos

Dólar: 24,49 – Paralelo: 24,84 – Bitcoin: 30.000,00

Agarraron in fraganti al director del Hospital de Cabimas cuando pretendía llevarse la máquina de anestesia

Jorge Rodríguez quiere que la Plataforma Unitaria le pida «disculpas a Tibisay Lucena»

Así se expresaba Hugo Chávez

Palabras de Hugo Chávez tras la muerte del Cardenal Castillo Lara: “Me alegra que haya muerto ese demonio vestido de sotana, ojalá se esté pudriendo en el infierno como se merece,

sé que se retorcerá eternamente viendo avanzar la revolución…”.-

Palabras de Hugo Chávez tras la muerte del Ex Presidente Carlos Andrés Pérez: “Yo no pateo perro muerto… No habrá luto nacional porque hoy murió un corrupto, un dictador…”-.

Palabras de Hugo Chávez después de la tragedia de Amuay: “El show debe continuar”.

Suprimir la Sunacrip, la hipótesis que cobra fuerza en caso Pdvsa Cripto de Venezuela

Gobierno de Colombia confirma viaje de Nicolás Maduro a Bogotá

Se incendió un yate valorado en 200 mil dólares en Tucacas

ABC: Maduro, 10 años de fraude, represión y corrupción

Banesco publica los 100 poemas de Rafael Castillo Zapata

«En un mes bueno puedo hacer $30.000, no bajo de $15.000»: lo que contó sensual modelo venezolana de OnlyFans

INTERNACIONALES

El FBI detiene a un sospechoso por la filtración de documentos del Pentágono

Kim Jong Un confirmó lanzamiento de misil balístico de combustible sólido

Gobierno alemán propone ley para legalizar consumo de cannabis

Francia bloquea financiamiento europeo para las municiones de Ucrania

Reino Unido anuncia más restricciones contra Rusia

España reitera su apoyo a Ucrania hasta la retirada de las tropas rusas

La UE sanciona al grupo ruso Wagner y a la agencia de noticias RIA FAN por guerra en Ucrania

OPEP prevé un aumento en la demanda de 2.3 millones de barriles de petróleo diarios a nivel mundial

Equipo de Navalni presume que el opositor está siendo envenenado en la prisión

Corte de La Haya ordenó a Rusia pagar 5.000 millones de dólares a Ucrania por la expropiación de la energética Naftogaz

La India registra 10 mil casos de Covid en medio de un nuevo repunte

DEPORTES

Ronald Acuña se une al selecto grupo de Cristiano y LeBron al ser imagen oficial de Nike

Luis Arráez se convierte en el primer jugador de los Marlins en batear la escalera

R. Madrid 2-0 Chelsea

Milan 1-0 Nápoles

Miguel Cabrera conecta el doble 610 y empata a una leyenda de la MLB

