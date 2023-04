OPINIÓN Por la puerta del sol (162): Y nos hicimos viejos de tanto esperar… #15Abr

Adiós a Hugo Victoria Cano mi esposo por 57 años…

El paso del tiempo va dejando sus huellas y sus grietas sobre la piel y también sobre el corazón. Irremediablemente en algún momento marcado por el destino, en el calendario de la eternidad, perderemos la batalla, se nos cansará el cuerpo y las ganas de luchar, se nos irá la vida…

- Publicidad -

Atrás queda lo sembrado, lo luchado, lo amado, quedará todo eso que significó existencia, permanencia, debilidades, esperanzas, recuerdos, sufrimientos, alegrías, planes etc.

Se apacigua la tempestad del momento que provoca la muerte. Se caen los humos, los defectos, los reconcomios, los resabios, lo que fuimos y por lo que peleamos. Detrás del momento de la partida final quedará todo aquello que hicimos o dejamos de hacer, momento por el que todos pasaremos.

Atrás dejaremos el hogar, la familia, los hijos, la tierra en que nacimos, la tierra en que trabajamos e hicimos vida, los desvelos, las dudas, las amarguras, los sueños, y lo que significó el frío que dejan la soledad y los años. Llega el final de las glorias terrenas y el de las fragilidades.

- Publicidad -

Nos llevamos lo hecho, lo disfrutado, las alegrías, el amor de los que estuvieron con nosotros, nos quisieron y quisimos también.

Es tan rápido el momento de la partida que no sentiremos dolor ni sufrimiento alguno, el silencio nos irá llevando suavemente sobre las alas bellísimas de la libertad, hacia campos de la verdadera paz. El alma remontará el cielo, vagará feliz ya sin los dolores del cuerpo en perfecta armonía con los deseos del alma, nos iremos libres sin los pesos del alma y sin las cruces que tuvimos que cargar en vida…

Adiós compañero de toda la vida. Te vas rumbo al verdadero descanso, buscando el cobijo del cielo, lejos de las ingratitudes humanas y crueles inclemencias del ocaso.

Aquí me quedo yo entre el amanecer y anochecer de cada día, me quedo en medio del cariño de los cuatro hijos que me diste.

Y nos hicimos viejos de tanto esperar…

Gracias abuelo por todo lo bueno y lo menos bueno vivido, tal vez nos encontremos de nuevo a la vuelta del tiempo en algún recodo del mundo, camino o lugar paradisiaco de la eternidad.

Descansa en paz

Tu esposa Amanda

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí