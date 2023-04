PulsoEmpresarial Clasificación de productos y servicios

Los productos y servicios se dividen en dos clases basadas en los tipos de consumidores que los utilizan: productos de consumo y productos industriales.

Los productos de consumo son aquellos que son comprados por los consumidores finales para uso personal. Los productos de consumo incluyen: productos de conveniencia, productos de comparación, productos de especialidad y productos no buscados. Estos productos se diferencian en las formas en que los consumidores los compran y, por tanto, en cómo se comercializan.

Productos de conveniencia: son productos y servicios que los clientes suelen comprar con frecuencia, de inmediato y con el mínimo de esfuerzo de comparación y de compra. En este grupo se incluyen: detergentes, revistas, dulcería y comida rápida.

Productos de comparación: son los productos y servicios de consumo que los clientes adquieren con menos frecuencia, los compran de manera cuidadosa en su idoneidad, calidad, precio y estilo. Al adquirir productos y servicios de comparación, los consumidores pasan mucho tiempo y hacen esfuerzos por reunir información y hacer comparaciones, en torno a ellos. Ejemplos de estos tenemos: muebles, automóviles, electrodomésticos. Estos tipos de productos requieren asesorías en el punto de venta para ayudar al cliente en la toma de decisión.

Productos de especialidad: son productos y servicios de consumo con características únicas o una identificación de marca por lo que un grupo significativo de compradores está dispuesto a hacer esfuerzo especial de compra. Ejemplos de este tipo de productos son: compra de marcas específicas de automóviles, ropa de marca. Por lo general, los compradores no compararan los productos de especialidad. Invierten sólo el tiempo necesario para llegar a los distribuidores que tienen los productos buscados.

Productos no buscados: son productos de consumo que el consumidor desconoce o que conoce, pero por lo general no considera comprar. Por su naturaleza, los productos no buscados requieren mucha publicidad, ventas personales y otros esfuerzos de marketing.

Los productos industriales son los adquiridos para su posterior procesamiento, o para su utilización como materia prima para una empresa. Así, la distinción entre un producto de consumo y un producto industrial se basa en el propósito para el cual se adquiere el producto. Por ejemplo, si un consumidor una máquina para cortar el césped para uso en el hogar, es un producto de consumo; si el mismo consumidor compra la misma máquina el césped en su negocio, es un producto industrial.

Msc. Julio Cesar Vargas

Redes sociales:

Twitter: @jvargaslara

Facebook y correo electrónico: [email protected]

Instagram: @jvargascalles30

