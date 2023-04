FOTOS Yulimar Rojas gana Trofeo Comunidad Iberoamericana #18Abr

La atleta venezolana, Yulimar Rojas, fue galardonada este martes 18 de abril por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en los Premios Nacionales del Deporte 2021 con el Trofeo Comunidad Iberoamericana.

Esta es la segunda ocasión en que la atleta de salto triple es premiada con este trofeo por la realeza española y la primera mujer en repetirlo, la primera ocasión fue en 2018.

“No contaba con ganar este premio. No me habían dicho nada. Fue una sorpresa. Soy la primera mujer en conquistar el premio dos veces. Me hace sentir orgullosa del trabajo que estamos haciendo desde hace años y sobre todo de estar aquí con tantas personalidades del deporte”, expresó la venezolana.

La criolla ganó este trofeo después de obtener el oro en su disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde consiguió el récord olímpico y mundial.

“Es un premio que me motiva a seguir trabajando porque tengo retos por delante muy bonitos“, comentó Yulimar Rojas.

La venezolana se prepara para el mundial de atletismo que se realizará en Budapest este año y que le servirá para llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de París 2024.

