César Pérez Vivas responde al CNE: Vamos a hacer primarias sin «mano peluda» de Maduro #20Abr

Su cuestionamiento a la decisión del Poder Electoral, de no contribuir con su participación en las elecciones primarias, dispuestas para el 22 de octubre por la Comisión Nacional de Primaria, hizo desde la población de Rubio, estado Táchira, el precandidato a la presidencia por el movimiento Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas.

“El Consejo Nacional Electoral ha negado la contribución que le ordena la Constitución para hacer las elecciones primarias, porque pretende intimidar a nuestro pueblo utilizando sus capta huellas.”, dijo durante su gira por el Táchira.

El exgobernador dejó clara la fiel intención de mantener la convocatoria, sin sucumbir a presiones que generen desconfianza en el votante: “Vamos a hacer las primarias y vamos a convocar a nuestro pueblo sin la interferencia y la mano peluda de Maduro que lo que está buscando es sabotear estas elecciones”.

«Integración comercial binacional es mentira”

Aprovechando la presencia de ciudadanos que apoyan su candidatura en la ciudad fronteriza, Pérez Vivas hizo referencia a la situación actual que vive el citadino que transita por la frontera colombo-venezolana, así como también los comerciantes que, desde el cierre del paso hacia y desde Colombia, han visto cuesta arriba sus negocios.

“Estoy en Rubio y en San Antonio del Táchira demostrando que aquí no hay verdadera libertad de movimiento y que es mentira que hay una verdadera integración comercial.

Cuando sea presidente el ciudadano de frontera va a tener vías nuevas, vamos a construir las vías que nos van a unir con Colombia; cuando yo sea presidente, vamos a abrir también el paso y vamos a eliminar los obstáculos que ustedes le ponen a la gente para que pueda ir a buscar la comida, para que pueda ir a trabajar, para que vaya a visitar a su familia a Colombia”, aseguró.

En este sentido, calificó como “hipocresía” la activación de la frontera que, desde el Gobierno nacional, anunciaron comenzando el 2023: “Queremos una frontera verdaderamente abierta y no esta hipocresía que usted, Nicolás Maduro con su agente político en el Táchira le tiene sometido a este pueblo de Rubio y al pueblo de toda la frontera”.

El dirigente socialcristiano, también aprovechó la oportunidad para denunciar las irregularidades, que ciudadanos manifestaron durante su visita, respecto al combustible en la región: “Este pueblo de la frontera está sufriendo las consecuencias de la falta de gasolina porque esos ministros de Pdvsa que tu pusiste en Miraflores, Nicolás Maduro, se robaron el combustible como se lo han robado aquí en el Táchira. ¿Por qué no se ha hecho la investigación en la frontera de todas las toneladas de gasolina que han sacado por esta frontera? Lamentablemente, Maduro, cuando tu cerraste los puentes, sometiste al hambre y a la pobreza a este pueblo de Rubio, todavía dice que abre los puentes, pero es mentira, ahí lo que tiene es un poco de guardias y policías a lo largo de las carreteras para matraquear al pueblo que trae comida cuando va para Colombia”, puntualizó.

Reunión en Bogotá

El representante de la Concertación Ciudadana se dirigió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegurando que, el actual Gobierno de Venezuela, no cree en los derechos internacionales. “Al presidente Petro, que está convocando esa reunión en Bogotá, le queremos decir que tiene aquí a un señor en Miraflores que no cree en las normas del derecho internacional, que ha violado el Pacto de Derechos Humanos de Costa Rica, que ha violado los derechos del pueblo venezolano y no tiene ningún interés en regresar al sistema interamericano como usted propuso”, precisó Pérez Vivas.

