OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Sin maíz no hay país. recordemos que no hay que perder la fe #20Abr

Si una sociedad libre y democrática no puede ayudar a sus muchos pobres tampoco puede salvar a sus pocos ricos lo dejo dicho John Kennedy; este mensaje viene como anillo al dedo sobre todo para nuestro país que está considerado el más rico del planeta, las razones todos las conocemos y están a la vista, la obligación de participar aunque sea con el poderoso poder de la mente porque todos sabemos que aquí el miedo va en aumento igual que la miseria, el hambre y la desnutrición es un freno que coarta el deseo de participación si es el caso de que está probado que un alto porcentaje de coterráneos si desayuna no almuerza, si le toca comprar una medicina se le hace imposible mucho menos un vestido y un par de zapatos, me da mucha tristeza enviar estos mensajes y narrarlos con dolor porque me acostumbre a ser positivo así este compartiendo penurias que no nos merecemos ni las hemos buscado y mucho es parte de los malhechores mundialmente conocidos y exhibidos como un trofeo; por tal circunstancia invito a tomar muy en serio un mensaje que nos dejó José Luis San Pedro porque nunca hay que perder la fe y la esperanza cito: las batallas hay que darlas se ganen o se pierdan hay que darlas por el hecho mismo de darlas todo esto confiando en que en nuestra nación quedan muchos valores y con inclusión y dignidad saldremos adelante sin odios ni rencores apostando al éxito y a la abundancia.

Los principales valores de nuestra nación son los hombres con su familia que a pesar de tantas dificultades y obstáculos siguen amando el campo y troche y mocha su mente y pasión es ser útil un hacedor produciendo alimentos y dándole utilidad a nuestras benditas tierras sin pensar en otra cosa sino amar a la tierra por sobre todas las cosas, no pensar en mudarse ni hacer maletas, así sea con las uñas hacen potreros; es de lamentar que en esta nación no se le dé el valor real a los empresarios del campo si todos sabemos que la primera economía del mundo durante casi nueve mil años antes de salir la máquina de vapor está por encima quien produce alimentos o como dijo el pintor mexicano Cayetano si no hay maíz no hay país esto es como un enfrentamiento entre el hacedor y el deshacedor, el país goza de excelentes productores calificados para producir el alimento y suplantar la agricultura de puerto solo que necesita de mayor atención en cuanto a los insumos tales como créditos bancarios como antes, maquinarias o sea una alianza entre las políticas del estado y sector productivo esta sería una inversión donde no hay riesgos solo beneficios y muy buena parte de la solución que el Espíritu Santo nos envié del cielo un rayo de su luz e ilumine la mente de todo el que desea el bien de todos y la igualdad hacia arriba.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

