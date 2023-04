OPINIÓN Las Primarias que necesitamos #22Abr

La crisis que vivimos en nuestra nación no es un problema de ideologías ni el resultado de una guerra económica, es un problema de políticas públicas, de malas decisiones y de un modelo fracasado impuesto por un grupo que hundió al país en la pobreza. Es por ello que la gran mayoría rechazamos esta realidad que nos han hecho vivir, trabajamos a diario para recuperar la democracia que nos arrebataron, y luchamos, sin importar los obstáculos, contra los atropellos de quienes secuestraron el poder.

Hoy los venezolanos estamos ante un nuevo desafío, una elección presidencial que nos presenta la oportunidad de alcanzar el cambio político por el que durante años hemos estado trabajando. Este reto nos demanda el mayor compromiso de todas las fuerzas democráticas y de la sociedad civil, para obtener el mejor resultado posible. Por lo que no podemos distraernos, tenemos la misión de prepararnos y organizarnos desde ya como una fuerza, principalmente en un proceso de Primarias.

Las Primarias no deben ser vistas solo como un mecanismo para elegir a un candidato presidencial, sino como la premisa para construir ese gran movimiento que nos empuje a nuestra meta. Es por eso que estamos obligados a organizar un proceso en el que participe la mayor cantidad de venezolanos, en el que contemos con el mayor número de centros electorales habilitados, con una fuerte logística y en el que podamos desplegar toda la maquinaria política posible.

Es nuestra misión también, presionar por condiciones que garanticen el voto de la mayoría. Actualmente, existe un gran número de jóvenes que no están inscritos en el Registro Electoral y que tienen el derecho de inscribirse, además de miles de venezolanos que ante la crisis que vivimos tuvieron que migrar hacia otras ciudades de nuestro país y que, hasta ahora, no han podido actualizar sus datos. Todos ellos también merecen la oportunidad de participar y para todo eso necesitamos el apoyo técnico del CNE.

Y esto no se trata de defender al CNE y sus fallos, sino de tratar de hacer uso de las herramientas que tenemos a mano, de la mejor forma posible y con los mejores resultados. Hay que aprovechar las pequeñas oportunidades democráticas que aun quedan en el país para conquistar mayores espacios. Se trata de aprovechar cada oportunidad a nuestro favor.

Es el momento de dejar a un lado los individualismos y mezquindades que nos separan. Los radicalismos e intransigencias solo benefician al régimen, quien nos quiere divididos para que no podamos hacerle frente. A ellos les conviene la abstención porque saben que, en unas elecciones donde participe la mayoría de venezolanos, no tienen ninguna posibilidad de ganar. No podemos volver a cometer los errores del pasado y creer que con abstenernos será suficiente para lograr el cambio que necesitamos. Ese error ya lo hemos cometido y lo pagamos muy caro.

Lo que está en juego no es una jefatura. Esta no es una competencia para ver quién es más opositor. Aquí nos jugamos el futuro de todos. Nuestra ausencia facilitó en el pasado que el régimen se adueñara de todos los poderes, como en los comicios del 2005, donde el no participar en las elecciones para la Asamblea Nacional derivó en consecuencias que se extienden hasta nuestros días.

En esta realidad tan adversa, todos los venezolanos que anhelamos un mejor país debemos dejar a un lado nuestras diferencias y unirnos en la causa democrática. Tenemos frente a nosotros la oportunidad histórica de hacer posible nuestro objetivo. El ejercicio de nuestros derechos es la herramienta que tenemos como ciudadanos para materializar el cambio político que tanto necesitamos y precisamos la participación de todos para reconstruir a Venezuela. Llegó el momento de demostrar que somos esa mayoría que anhela un país distinto y que está dispuesta a reconstruirlo.

Stalin González

