RETACITOS #23Abr

Las expectativas en torno a la decisión acerca de si habrá o no anuncio del salario mínimo para el próximo Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, crecen aceleradamente ante la poca claridad que ha habido en el seno del Gobierno, entre las centrales obreras que no tienen información concreta en torno al caso, y los empleadores que han advertido que están trabajando para encontrar una cifra, que existe la voluntad entre todos, pero en definitiva es muy poco lo que se sabe al respecto. No hay que olvidar que ha pasado más de un año, desde el momento en que se anunció el último ajuste del salario mínimo, en el el mes de marzo del 2022,que para el momento era un monto de Bs. 130, equivalente a US$ 27, pero que como consecuencia de la devaluación acelerada del bolívar, hoy apenas representa 5,27$/mes, que al revisar el ranking de salarios en América Latina, Venezuela ocupa el último lugar con un ingreso menor a 6 dólares. Mientras tanto las organizaciones sindicales, gremios profesionales, jubilados y pensionados, se han organizado y han mantenido una protesta permanente en las calles, presionando para que se revise el tema salarial, debido a que con el ingreso actual es imposible que una familia puede sobrevivir y atender al menos sus necesidades mínimas de alimentación y medicinas; sin embargo, el gobierno ha mantenido su posición de que no hay dinero para aumentar los salarios, tesis que ha sido desmontada por la mayoría de los economistas venezolanos, que incluso han presentado cifras, como ha sido el caso del economista José Guerra, del Observatorio Venezolano de Finanzas, que advirtió que los ingresos del Estado, por concepto de petróleo, superaban los US$ 22.000 millones. Lo único cierto es que cuando estamos en el umbral del Primero de Mayo, los trabajadores esperan un aumento de salario, pero es el gobierno el que dice la última palabra.

Por supuesto que la CTV, en la persona de su secretario general encargado, José Elías Torres, ante los escenarios que están sobre el tapete, se ha ido por la calle del medio y a ha expresado que los trabajadores aspiran a que como ya es tradicional el Gobierno anuncie para el primero de mayo un ajuste, que han denominado del “ingreso mínimo” que permita solventar las necesidades inmediatas de la familia, mientras se continua discutiendo en el foro del Dialogo Social sobre la búsqueda del mecanismo o la fórmula que permita establecer un salario mínimo lo más racional posible, que debe ser complementado con medidas como el control de la inflación, mayor disciplina fiscal, equilibrio de las variables macroeconómicas, controlar el tipo de cambio y eliminar de una vez por todas la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela. Asimismo, fue categórico al señalar que el discurso coercitivo del Ejecutivo acerca de que no hay recursos para ajustar los salarios, se cayó por su propio peso, con las denuncias hechas por el sector oficial sobre los hechos de corrupción en la industria petrolera, donde hay US$ 3.500 millones extraviados y entre US$ 21.000 y US$ 22.000 millones en deudas por cobrar, que no se sabe sin son recuperables o no, advirtiendo que no hay ningun tipo de excusa para apartar algunos recursos y atender a las aspiraciones que tiene el sector laboral para el Día del Trabajador. Advierte que en estos momentos la presión está centrada en cuánto es el monto para arrancar y la aspiración de todos, tanto de los trabajadores como de los que están allí discutiendo, aspiran a que haya una sensibilidad y se dé como es tradicional, un aumento con el monto lo más racional posible y el monto que se fije, sea la base para continuar conversando y quizás en dos o tres meses, se puedan seguir ajustando algunos montos, en la medida en que la economía se vaya disciplinando y vaya adquiriendo el rumbo que todos queremos, ratificando que tiene que haber control sobre la inflación, el control fiscal, el tipo de cambio y hacer uso solo del dinero orgánico.

Se reporta el Inquieto Anacobero: «Se aproxima el 1ro. de Mayo y se siente un extraordinario ambiente de masiva participación de calle que debe mantener al régimen en una vigilia permanente ya que lo agarra ésta fecha en momentos de reclamos y marchas constantes de exigencias laborales que no han cesado y que coincide con éste grotesco festín de corruptelas que estamos viendo. Los muy maltratados trabajadores se le han plantado al régimen no solo para exigir sus reivindicaciones salariales sino para rescatar beneficios desaparecidos a capricho de un patrono indolente hoy día . Ejemplo de ésa constante y permanente faena de calle lo constituye el arrojo y perseverante actitud irreverente y valiente que han sostenido los educadores venezolanos y el sector de la salud. Son merecedores del reconocimiento general del país ya que ellos recogen y unifican la presencia del resto de la masa laboral venezolana en sus luchas, muchas veces impedida por obvias razones de presión y control del aparato gubernamental.» «Recuerdo mi participación en las viejas marchas del primero de Mayo en Caracas detrás del gigante estandarte de la poderosa CTV y que con mucho orgullo la sostenían líderes como José Vargas, Juan José del Pino, Antonio Ríos, César Gil, Juan Herrera, Manuel Cova, Carlos Ortega, Federico Ramírez León, Gastón Vera entre muchísimos otros dirigentes que por límite de espacio me limito solo mencionar a algunos. Los camaradas y otras ideologías políticas del FUT y CODESA se distribuían coordinadamente sus espacios en la marcha al igual el apoyo de los diferentes partidos políticos. Aquí en Lara recuerdo entre muchos dirigentes sindicales también a Jacinto Jiménez, José Manuel García, Jorge Rodríguez, Julio Gallardo, Pedro Morles, Víctor Ramones, César Durán, Servando Navarro, Héctor Alvarado, Juan Agustín Aponte, Edgar Bazán Rivero, Gonzalo Nieves, Víctor Colmenárez, René Parra, Alberto Domínguez (padre) Elkin Arcila, Edgar Zambrano, José Elías Torres, José González, Liuval de Tovar, Magaly Adarfio, Carlos Giménez, Silvio Segura, Dévorah Velásquez, Orlando Herrera, Azalea Colmenárez, Roger Soto, Frank Andrade, Pedro García, Alberto Domínguez (hijo), Porfirio Carpio».

«En ésas marchas generalmente los afiliados a las diferentes centrales obreras se colocaban las respectivas franelas que los identificaban. Hoy día los costos hacen imposible uniformarse como se hacía antes, lo que ha llevado que muchos participantes se vistan con las propias de sus partidos, gremios o simplemente cualquier otra. Ello ha colocado el acento en que algunos directivos sindicales ó gremiales sugieran rechazar. Esto no debería causar ningún sismo siempre y cuando se sepa coordinar y organizar las actividades y darle su espacio físico durante el recorrido a cada sector como se solía hacer otrora. Pretender que los marchistas sean unos cuadros totalmente independientes es una absoluta ingenuidad. En ocasiones dichos personeros lo hacen ó se quejan porque sencillamente no tienen ni pertenecen a filiación política alguna. Una cosa es partidizar la actividad y otra es politizarla. Hay que cuidar ésto y estar claro. No se debe olvidar la nefasta experiencia pasada de la anti política y guerra contra los partidos políticos que trajeron éstos lodos, porque si así fuera, carecería de sentido práctico y estratégico las elecciones primarias convocadas para el 22Oct23. que estan soportadas precisamente en las bases de los partidos politicos. Que por cierto, estamos atentos y observando el comportamiento de un compañero profesor directivo gremial muy «arrollador» él, respecto a éstas muy poco tácticas posturas que no le lucen luego de formar parte de una estructura política y ser nada menos que postulado al cargo que actualmente ostenta por nuestra organización política. Sin partidos no hay democracia».

A quiénes en estos momentos andan en una especie de cruzada en contra de la corrupción en la industria petrolera, hay que recordarles que los manejos irregulares dentro de la industria petrolera, no representan ninguna novedad, por el contrario las denuncias se han venido haciendo durante las últimas dos décadas, y hoy se asegura en los medios de comunicación que presuntamente la fortuna mil millonaria que dejó el Comandante Galáctico y de la cual dizque disfruta su familia, proviene principalmente de comisiones pagadas por transnacionales petroleras para obtener contrataciones para la adquisición y comercialización del petróleo venezolano. Ya hace cinco años atrás, la ONG Transparencia Venezuela se refería a las “detenciones, acusaciones, peces gordos, miles de millones de dólares, bancos internacionales son los temas más asociados a PDVSA estos últimos días de 2017. El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, está en una cruzada contra la corrupción en la industria petrolera venezolana, y sus armas apuntan a Rafael Ramírez, hombre fuerte en la estrategia económica del ex presidente Chávez y a su grupo. El presidente Maduro suma su verbo encendido contra Ramírez, pero muchos nos preguntamos si llegará hasta el fondo o es solo un ataque entre facciones chavistas de poder”. En estos momentos el MP ha anunciado que por lo menos hay 80 personas detenidas vinculadas con estos hechos de corrupción; sin embargo, sigue llamando la atención que quienes han sido señalados como los principales responsables de estos hechos, no se sabe dónde andan, tampoco han aparecido en los Medios con los ganchos puestos y con sus bragas anaranjadas, por lo que la gente sigue expresando que “no son todos los que están, ni están todos los que son”; se han escondido las camionetotas y los carros deportivos de lujo. Veremos hasta dónde llegan.

Pareciera que las aspiraciones que tiene el alto gobierno venezolano, que en el mediano plazo el imperio comience a desmontar las sanciones que les han pegado duro y que en algunos momento los han puesto contra la pared, no se van a concluir por lo menos en lo inmediato, hasta tanto el régimen no ponga en evidencia decisiones contundentes en lo interno, que permitan demostrar que tienen la voluntad política para ir a un proceso electoral democrático, transparente, con condiciones que cumplan con los estándares internacionales, ya que de lo contrario y de acuerdo con las últimas informaciones que procesan las agencias internacionales, sobre la posición del gobierno de Jorge Biden y la poca confianza que le sigue mereciendo un régimen que promete una cosa, pero que sigue con las persecución a la disidencia, violando alegremente los derechos humanos, con las cárceles llenas de presos políticos, con muchos dirigentes políticos inhabilitados y lo que es peor demostrando que la corrupción interna ha llegado a tales extremos que se estaban devorando entre ellos mismos, hasta que ha hecho eclosión interna. El último mensaje del imperio al alto gobierno venezolano, es que para que se comience a pensar en una reducción de las sanciones deben; Presentar un calendario electoral; Validar a todos los partidos políticos; Actualizar el Registro de votantes; Invitar a una Comisión de Observación Electoral respetable, como la Unión Europea. De tal manera que mientras no se den señales claras sobre estas peticiones, los gringos no solo han dicho que mantendrán las sanciones, sino que las profundizarán.

El ecocidio que se está cometiendo en nueve parroquias del municipio Torres, ya está levantando el polvorín entre los torrenses y muchos preguntan cuál es la realidad de ese crimen ecológico. Este problema de la tala y quema de árboles de diferentes especies para extraer carbón está causando la muerte de animales de cría como cabras y ovejas, los cuales ya no cuentan con una alimentación adecuada, pero también está afectando la fauna silvestre, ya que animales como zorros, gatos, son encontrados muertos por falta de comida y falta de agua en las zonas devastadas por los cortadores de árboles. Pero también muchas aves que anidan en estos árboles están desapareciendo ya que al cortarlos sus nidos, huevos y polluelos mueren de inmediato, se conoció de una Tragavenado que fue cortada a la mitad por una motosierra. Igual los habitantes de Arenales, palo de Olor, Parapara, Atarigua y de otros caseríos se levantan y ven como especie de una neblina, lo cual es humo que sale de los hornos donde se quema a altas horas de la noche pensando que no es dañino, sin darse cuenta, que ahora los niños y los ancianos no salen de una gripe, mientras que los quemadores y cortadores también padecen de gripes continúas y de catarros, asma, aun así sigue acabando con el medio ambiente que les provee el aire puro, el canto de las aves, mientras las empresas recolectoras no se preocupan ni se dan mala vida, por todas aquellas personas que resulten enfermas. No tienen que pagar utilidades. Seguro, prestaciones, ni HCM, vacaciones, solo se lavan las manos diciendo que les pagan bien, no les dicen a los cortadores los riesgos de salud, tampoco les dicen que son desechables. Ahora ¿Quién otorga los permisos para la extracción? ¿Están conscientes del desastre ecológico que están causando?, ¿Existen estudios de Impacto Ambiental?, ¿Quién firma esos permisos? ¿Cuánto cuesta un permiso?.

También es válido indagar, se tiene información que desde la Cámara Municipal, los concejales conocieron de esta situación desde el año pasado, no hicieron absolutamente nada, solo visitaron un sitio que nadie se enteró, no hubo un pronunciamiento sobre el caso, ¿Quiénes están detrás de la destrucción del municipio Torres. El gobernador y el alcalde están al tanto y desde la alcaldía junto a los ambientalistas buscan una manera de frenar este exterminio. Por su parte el gobernador Adolfo Pereira había designado al coronel Maldonado para que se reuniera con los ambientalista, los afectados. La comisión de Medio ambiente de la Cámara Municipal y el representante de la alcaldía, no lo hizo dejo esperando a los mencionados, para luego reunirse a solas con el alcalde de Torres, sin mostrar mayor interés en el caso de la extracción del carbón, porque será está posición. Nos consta que el burgomaestre no solo está enterado del asunto, sino que ha expresado su inquietud en varias instancias, pero al parecer da la impresión que quienes están por detrás de la explotación del carbón, están bien enchufados, de allí que sería altamente saludable, en estos momentos en que el alto gobierno anda en una cruzada de lucha contra la corrupción, que el Fiscal Tarek William Saab, apartara un poco de su ocupado tiempo para meterle la lupa a lo que está ocurriendo en Torres, donde seguramente se van a llevar grandes sorpresas, porque la gran mayoría de los habitantes de la región, saben que no es gente de la oposición la que está por detrás de este lucrativo negocio, por lo que realmente valdría ver si son capaces de ponerle el cascabel al gato.

La corrupción al parecer campea no solo en la industria petrolera, sino también en otras instituciones del Estado, en medio de la mayor impunidad, tal como lo revelan algunos abogados en ejercicio, que lo viven a diario. Dicen que la guerra que tiene en el SAREN en contra de los extranjeros es a muerte, solamente basta con que olfateen que no eres venezolano y te engavetan cualquier gestión que vayas a realizar, lo que antes no existía y se podía realizar cualquier recurso, facilitándose todo en el momento en que haya disposición a bajarse del equino; en el SAIME también se hacen inmensas colas para entregar o solicitar cualquier documento y allí son los vigilantes, los que al parecer imponen sus criterio, comentándose que dependiendo de la complejidad del caso o de la pinta del cliente, la tarifa por trámite es hasta de $ 2.000 mientras que el monto de las multas están ancladas al Petro, pero no te aceptan que pagues en Petro advirtiendo que no es la moneda de curso legal. Aseguran que la situación en los Tribunales de Menores es como para coger palco. En los tribunales ordinarios se dan casos, que de no ser tan serios, darían risa. Se dio un caso que un expediente tuvo que esperar 30 días para decidir una sentencia porque la impresora no tenía tinta., por lo que es muy usual ver a los usuarios en los tribunales llevando resmas de papel y cartuchos de toner para que les impriman sus documentos; también es usual que en las taquillas tengan unas cajitas para las “colaboraciones”. Se comenta de casos que llaman a los clientes por teléfono y le advierten, “si quiere ganar el juicio, tiene que pagar”. Los abogados denuncian que lo más grave es que todas estas irregularidades son vox populi, pero ni el Ministerio Público ni el Consejo de la Judicatura y mucho menos la Defensoría del Pueblo se han dado por enterados.

C O R T I C O S

Aseguran que Carora está sin agua, no le está llegando el vital líquido, no hay agua de Atarigua y tampoco de Los Quediches; para colmo de males aseguran que frente al Teatro Alirio Díaz, específicamente donde está ubicada la entrada principal, dizque se reventaron las cloacas, al parecer en diversos lugares de la tierra del Morere han colapsado las cloacas. En la calle Contreras, donde tenían que sustituir 18 tubos, pero solamente cambiaron dos, porque estimaron que con eso solucionaban el problema, pero la reparación apenas duró ocho días, porque ya nuevamente están todas las cloacas drenándose, es una lástima que esto se esté presentando cuando se estaba realizando en la ciudad un evento de tanta trascendencia como la Asamblea Anual de Fedeagro.

El pasado miércoles la Comuna Hermes Chávez, convoco una asamblea con fin de escuchar a las comunidades que han pasado hasta un mes sin el vital líquido, el fin buscar solución a las fallas del Sistema Los Quediches, no hay respuesta por parte de Hidrobarro, no existe un plan de contingencia, en medio de dimes y diretes, gritos e insultos, jefes de calles, de las UBCH gritaron que estaban hartos de tanta calamidad, que hasta cuándo siguen viviendo a medias, que sus hijos, no se bañan, no comen, medio viven, que tampoco duermen porque pasan las noches enteras esperando que les llegue agua, que ya están cansados y no aguantan más. ¿Qué talco?

La estrategia que están empleando algunos funcionarios públicos de alto rango, es que en la medida en que comienzan a formularles denuncias por las redes sociales como Twitter, Instagran o Facebook, aplican la política del avestruz que es enterrar la cabeza en la tierra para no enterarse de lo que está pasando a su alrededor; así lo denuncia el diputado Guillermo Palacios en el caso del Fiscal Tarek willam Saab, quien ante la persistencia del legislador de obtener respuestas en torno a los sonados casos de Yacambú y la crisis del agua en el estado Lara, en lugar de ordenar una investigación, establecer responsabilidades y recomendar las sanciones a que hubiera lugar, lo que ha hecho es “bloquear” al parlamentario, como si con esta actitud fuese a ocultar los hechos denunciados o la gente se va a olvidar que tiene años pasando roncha por la irresponsabilidad de unos avispados que se llenaron los bolsillos y siguen en medio de la mayor impunidad, ante la mirada complaciente de los funcionarios públicos. La verdad que no hay derecho.

Sería interesante averiguar, quien es el concejal al que una empresa carbonera, le hace mercados full, le compran de todo, le mantienen la alacena de su casa abastecida, no solo con sus requerimientos alimenticios, sino también le satisfacen sus necesidades de ingesta de bebidas espirituosas, y estamos seguros que no se trata de whisky que hacen en La Miel o solo vinos que hacen en los viñedos de la zona, todo esto como una inversión con con el fin de contar con su voto, cada vez que se presente alguna denuncia en la cámara en contra de los carboneros, el voto de este concejal tiene que ser a favor de esa empresa, de lo contrario corre el riesgo de perder todos estos privilegios, que le permiten darse la dolche vita.

Todo un show montado tienen los rojitos por el viaje del alcalde Oropeza a la ciudad de Denver. Esta semana se han estado organizado por comunidades para tomar la Alcaldía, sin embargo, resulta de lo más extraño que para cada convocatoria solo acuden cuatro o cinco camaradas, será que no tienen interés en aparecer como saboteadores de la gestión del burgomaestre, o quizás algo más grave, aun cuando pudiera ser más realista, que cada día se decepcionan se está revolución, que hasta estos momentos ha demostrado, que utilizan a la gente, la sacan todo provecho posible y luego lo tiran al pajón, cabulla de la cual existe un rollo kilométrico.

Comentan sobre el malestar que existe entre algunas directivas municipales del partido que dirige en Lara el baquiano de Duaca. Al este amigo se ha empeñado, en forma errada, en convertirse en protector de militantes a quienes desea mantener sólo por vínculos personales, y dizque sentimentales, poniendo en alto riesgo el éxito de acontecimientos políticos que se avecinan a corto plazo, incluso se sabe que algunas de esas personas han manifestado su deseo de no seguir en esos cargos, y que por tanto preferirían ocupar otras posiciones dentro del mismo partido. Estamos alertando al baquiano, porque esa terquedad puede poner en peligro el triunfo de su partido, y el de la oposición en Lara, así como su propio liderazgo, ya que seguro estoy, habrá otros aspirantes a sustituirlo. Recuerdan que para repetir como Presidente de UNT se alió con Víctor Hugo, enfrentando en ese dúo a Don Guille, ahora le da la espalda a Víctor Hugo, y vuelve a andar con don Guille, pero VictorH también anda moviéndose tras bastidores, trabajando para controlar las dirigencias municipales, con lo que a mediano plazo sería quien maneje el partido, y más adelantico podría serrucharle el piso a Lencho y convertirse en el futuro Presidente de UNT Lara. ¿ Que talco, como te quedó el ojo? Guerra avisada….

Verdaderamente lamentable escuchar la exposición de la profesora DR, de Guarico, municipio Moran del estado Lara, quien señala que después de muchos años militando en el proceso revolucionario, hoy la está pidiendo públicamente disculpas al pueblo por el daño que le han hecho a Venezuela”, afirma que “está decepcionada, porque no es justo que lo que yo creía era un bien para mi pueblo, veo que es todo lo contrario”, dijo que apoya a la Unidad porque quiere una Venezuela digna para todos, donde todo sean venezolanos sin ninguna distinción , donde se busque la paz, la felicidad, la prosperidad, afirmando palabras más palabras menos, que “quien viene a destruir y a robar no es Dios es Satanás”. La verdad que no hay derecho.

Siguen muy mal las cosas en el área de salud de Lara. Señalan que la subdirectora de un centro de salud del oeste de Barquisimeto , salió con los ganchos puestos a declarar al CICPC, ya que supuestamente estaba vendiendo Certificados de Salud con el sello de la institución que ella dirige. Por otra parte, se descubrió que una jefa de enfermeras, sin título , ocupando un cargo y cobrando un sueldo que no le corresponde , hasta el momento no presenta ni el título de bachiller , pero al parecer la dama pide cambio en cada uno de los trabajos, donde los propios compañeros la rechazan, no se descarta la aprehensión de la fémina , para que responda por las turbias intenciones que la caracterizan. La ministra de Salud en lugar de andar echándole flores al director regional de salud, debería mudarse unos 15 días para Barquisimeto, para que comprobara in situ, el desastre que allí mantiene.

El conductor (JACV) denunció que en el punto de control que está en la entrada de la Circunvalación Norte, los funcionarios le pidieron su documentación y le dijeron que “tenía errores” en el certificado médico y le entregaron los datos de un pago móvil para que pagara de inmediato, ya que de lo contrario continuaría con el vehículo retenido. Menos mal que el conductor afectado con este procedimiento viciado, grabo la denuncia y la puso a circular por las redes, por lo que se espera que los funcionarios involucrados, sean sancionados y destituidos por matraqueros.

