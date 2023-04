Juan Carlos Montesinos: La agricultura familiar se expande y proyecta exportar su producción #24Abr

La Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (AVAF) está expandiéndose en todo el territorio nacional y proyecta, en un futuro inmediato, exportar sus productos al Caribe, Estados Unidos y Europa.

Al hacer el anuncio, su presidente, el abogado Juan Carlos Montesinos, dijo que cada vez se organizan más los agricultores y se han hecho alianzas con algunas organizaciones muy grandes como la Federación Nacional de Productores de Algodón, la Asociación Venezolana de Productores de Cacao, la Asociación de Productores de Piña y se está conversando con la Asociación de Criadores de Caprino, la Red de Tomateros del estado Barinas, la Red de Maiceros del estado Barinas y la Red de Plataneros de esa misma entidad.

¿Qué se busca con estas alianzas?

Esencialmente lo que estamos buscando es unirnos para la comercialización de los diferentes rubros; porque uno de los problemas que más nos afecta a los agricultores es que no somos comerciantes y, por tanto, no se logra colocar la producción, motivo por el cual se aprovechan de esta situación individuos que compran las cosechas a los precios que ellos imponen. Es por esta razón que ya nos hemos propuesto establecer líneas de comercialización, lo que no sólo beneficiaría a los pequeños productores, sino también a los consumidores porque los artículos llegarán más directamente a los centros de mercadeo. Debemos señalar que hoy día, debido a la situación que tiene el país, el consumo ha disminuido considerablemente porque se ha reducido el poder adquisitivo de las familias.

¿Se espera una recuperación con la distribución directa de los productos?

No sólo eso, sino que también hemos proyectado la exportación de diversos rubros. En este sentido, ya estamos buscando la forma de llevar nuestros productos a las islas del Caribe, los Estados Unidos y Europa. Esperamos concretar este proyecto lo más pronto posible.

