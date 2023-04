COLUMNA El rincón de los miércoles #26Abr

Venezuela vivió durante el fin de semana una gran fiesta, especialmente en Barquisimeto que, gracias al poeta Rafael Cadenas nos puso en la órbita de los grandes pensadores. Fuimos todos testigos de la entrega del Premio Miguel de Cervantes de manos del Rey de España a quien agradecemos de paso sus palabras donde hizo mención en su discurso de este Barquisimeto, cuna del poeta galardonado. Recordó entre otras cosas que el lugar donde nació Rafael se llamó una vez Nueva Segovia, igual que la ciudad española, muy cerca de Madrid, en homenaje al fundador de la villa venezolana. el soberano pronunció un hermoso discurso antes de las palabras emocionadas de Cadenas donde hizo un recuento de su magnífica obra literaria. También estuvo en la Casa de América donde se le rinde culto al talento de grandes personajes de las letras. Curioso, por otra parte, que nuestras televisoras no retransmitieran la entrega del Premio Cervantino y nuestra municipalidad no decretara un Día de Júbilo en homenaje al bardo, tal vez porque presumieron que Rafael Cadenas no perdería la oportunidad de hablar sobre la democracia y la libertad, tan cuestionada en Venezuela. Fue propicio el momento estelar para Cadenas escuchar la lectura de sus mejores poemas y aforismos tan suyos, su combate con ideas que han quedado grabadas para siempre en el imaginario poético de generaciones del futuro. También puso de manifiesto su españolidad al referirse a Miguel de Cervantes, autor del Quijote, cuyo nombre lleva el Premio que hoy disfruta al máximo el barquisimetano que nos llena de legítimo orgullo.

TIP: Luis Miguel, el llamado Sol de México reiniciará su andar por los escenarios en pocos meses. Serán 43 conciertos, antes de contraer matrimonio con su actual novia, la bonitisima colombiana Paloma Cuevas, exesposa del torero Enrique Ponce… PETRO: Tenemos la sensación que el presidente de Colombia ha pisado en falso como conductor de un encuentro entre la oposición y el régimen con la idea de desenredar el desencuentro entre los dos países de cara a las próximas elecciones presidenciales. Otro puede entender cómo han quedado fuera de convocatoria líderes como María Corina Machado, que tiene mucho que decir en una reunión como esta, mientras otros, no tan importantes, forman parte de quienes estuvieron en México intentando gestionar la suspensión de sanciones económicas y la libertad del falso diplomático… TV: Uno de los mejores programas de CNN es sin duda, el que conduce el periodista mexicano Fernando del Rincón. Como dice la promoción del espacio gasta los zapatos en las investigaciones sobre sus casos… Real Madrid: Carlos Ancelotti, el entrenador de la Casa Blanca, se quedará un año más al frente del equipo, según revela la prensa deportiva española, que por otra parte suponen que todo tendrá que ver lo que pase en la definición de la Champions League… No lo crean antes de que suceda, es posible un aumento salarial a comienzos del mes de mayo, según se rumora en los últimos días de abril. Lo que sabemos tiene que ver con los llamados Bonos de guerra que han servido para entretener a la clientela. Dicen también que el aumento será relevante en moneda extranjera.

La presencia de Juán Guaidó en Colombia tiene varias lecturas, una de ellas la del Canciller del hermano país, la del propio Guaidó de algunos de los asambleístas. Así que será difícil saber cual es, porque escuchando una declaración de Juán advierte que su familia ha sido víctima de amenaza, mientras Petro deja entrever que el político venezolano llegó a Bogotá por cuenta propia y no fue expulsado de Colombia como se ha dicho. Los asambleístas no han ofrecido sus versiones sobre la intempestiva llegada.

En una de sus extrañas presentaciones, el modesto equipo de Girona ha goleado al Real Madrid dejando el camino abierto al Barcelona para ganar la Liga. Cuatro goles de Castellanos, en una noche inspirada dejaron a los blancos sin aliento que no pudieron descifrar las cargas de un Girona que adivinaba todos los movimientos de un rival sin la presencia de su arquero, con muchas ganas de mostrarse ante una afición que no creía lo que estaba pasando en el terreno de juego, No queremos ni sospechar que puede suceder cuando los blancos enfrenten a sus rivales de la Champions.

