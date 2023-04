Palencia: Ojalá el diálogo en Colombia no sea otra cortina de humo #26Abr

Trabajo de www.lanacionweb.com

En el marco de la “Conferencia Internacional” sobre el proceso político venezolano, propiciada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para realizarse en su país, el diputado de la Asamblea Nacional Juan Carlos Palencia señaló que ojalá este dialogo no sea una excusa del régimen venezolano para desviar la atención de la crisis que hay en Venezuela.

Enfatizó que sí son importante los diálogos, pero que ya el venezolano está cansado de que estos se produzcan y finalmente no se llegue a un acuerdo que beneficie al ciudadano.

“Ojalá no sea que Maduro arrancó su campaña con el cuento del diálogo, porque no hemos tenido resultados de los anteriores encuentros, como el de Noruega o el de México, venimos de diálogo en diálogo y no se concreta nada, el pueblo quiere resultados”, manifestó Palencia durante el programa de La Nación Radio “Al Momento” con Fabiola Niño.

Insistió en que este proceso que se desarrolla en Colombia debe ser transparente e inclusivo. A su juicio, en los anteriores diálogos no se concretó nada por falta de voluntad de Nicolás Maduro.

“El régimen venezolano siempre busca una excusa para retirarse de la mesa. Para que haya un diálogo sincero tiene que haber desprendimiento de lado y lado”, dijo el vocero de Acción Democrática.

Reseñó que esta vez sí hay esperanzas de que se llegue a algún acuerdo en el diálogo, ya que está abanderado por el presidente Gustavo Petro. A su juicio, el mandatario colombiano se está jugando el liderazgo de Latinoamérica y de su propio país, aseguró que él no se va a prestar para que esto sea un episodio más para ganar tiempo en la campaña política de Nicolás Maduro.

“Si el presidente Petro se presta para que este encuentro sea una cortina de humo, los factores democráticos tendrán que retirarse de la mesa, porque no hay equilibrio”, comentó Palencia.

El diputado de la AN dijo que de él sentarse en el diálogo, pediría lo siguiente: La libertad para todos los presos políticos y amnistía, como gesto de buena voluntad de parte del Gobierno. Crear las condiciones necesarias para unas elecciones transparentes con supervisión de la comunidad internacional, y un compromiso del Gobierno de no tener ventajismo, sobre todo en cuanto al tema del Consejo Nacional Electoral; y finalmente, garantías de no inhabilitación.

Por otro lado, Palencia manifestó que los venezolanos siguen sufriendo por tanta crisis, en materia de salud, educación y alimentos. Dijo que el Gobierno ya no puede adjudicar al bloqueo de Estados Unidos las deficiencias del país.

“Ya se ha demostrado ante el mundo que el bloqueo no es el problema de la crisis, sino el brutal saqueo a empresas del estado como PDVSA”, agregó el representante de la tolda blanca.

