Diosdado Cabello: Agosto podría ser un mes para celebrar elecciones #27Abr

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, volvió a especular sobre un eventual adelanto de las elecciones presidenciales al decir las mismas pudieran celebrarse en el mes de agosto.

Cabello, en su programa de televisión, cuestionaba sobre las condiciones que Estados Unidos (EEUU) había puesto en la conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá como necesarias para levantar o suavizar las sanciones como por ejemplo, establecer un calendario electoral, registro actualizado de votantes, legalización de los partidos políticos e invitación de observadores internacionales.

A eso, el dirigente de la tolda roja explicaba que primero se deben levantar las sanciones y que se debe cumplir con varios puntos para poder actuar en otras áreas.

«¿Qué es lo que ellos quieren? Que si las elecciones son, qué se yo por decir algo, en agosto de este año. ¿Pueden ser, verdad? Entonces ellos levantan las sanciones en julio. No compadre, levanten sanciones primero y, entonces, seguimos hablando”, refutó Cabello.

Allí mismo también destacó que no hubo declaración conjunta en la conferencia internacional porque «EEUU no quiso firmar».

Diosdado Cabello también criticó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, cuando ratificaba las condiciones dichas por el mandatario Nicolás Maduro en días pasados para retornar al diálogo, entre ellas la paralización de acciones en instancias internacionales contra el país.

Además, dijo que Khan había sido «impuesto» por EEUU y que Venezuela se ha convertido en una «obsesión» para el británico.

«La paralización de ataques en tribunales internacionales. Eso incluye Corte Penal Internacional manejada por Estados Unidos con un fiscal designado por Estados Unidos solo para perseguir a Venezuela (…) Su única preocupación es perseguir a Venezuela. No tiene honor. Por honor él debería inhibirse de presentar cualquier acusación contra Venezuela porque él tiene una predisposición contra Venezuela clara», expresó Cabello.

Lanzó dardos también a Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora que va al diálogo en México, quien en la jornada antes del programa dijo que Nicolás Maduro «no había salido bien» de la reunión en Bogotá.

«Hoy (miércoles) el señor Blyde, que funge como capataz, dijo que es culpa del presidente Nicolás Maduro que ellos no hayan buscado los tres mil millones, no hermano, cumplan con los 3.200 millones que se comprometieron, los gringos sabían de eso, no vengan con el cuento que no hay dinero. Dinero hay y de sobra», destacó.

Dedicó tiempo para responder las denuncias del Partido Comunista de Venezuela (PCV), diciendo que se «alegra mucho» de que haya un movimiento desde las bases de esa organización política y reiteró que el oficialismo ni el PSUV han tenido injerencia alguna en esas acciones que hacen «contra las cúpulas».

«Ustedes han sido inconsecuentes (…) no nos vayan a pedir que, cuando alguien les responda a ustedes, nosotros no sintamos alegría. Yo siendo alegría. No puede negar la cúpula del Partido Comunista que sus argumentos son los mismos del imperialismo norteamericano», fustigó.

