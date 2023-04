OPINIÓN Reflexiones en positivo: No siempre el pueblo tiene la razón #27Abr

La verdad es que la confusión que vivimos en el mundo cada dia nos atormenta más y nos coarta la inspiración a desarrollar nuestra creatividad, mayormente a los que deseamos siempre enviar mensajes positivos y desearle el bien a todos, sobre todo por razones de salud y contribuir a que haya menos gente intoxicados por tener que recibir un bombardeo de malas noticias que es lo que hoy abunda y no entiendo el por qué estas malas noticias atraen a los lectores, aun sabiendo lo dañino que es y la limitación que eso conduce al buen vivir, será que caímos en uno de los mensajes que nos dejó el Libertador que un pueblo ignorante es un instrumento de su propia destrucción.

Me es difícil abordar este tema porque también no entiendo, por ejemplo el caso de Cuba y recientes elecciones según democráticas y constitucionalmente legal el señor presidente fue reelegido con casi ciento por ciento de los electores, quiere decir esto que el pueblo está contento con su presidente y con su sistema, pero como dicen que el pueblo siempre tiene la razón, entonces viva el pueblo, el mar de felicidad y desde aquí felicitaciones al pueblo y al señor presidente, Díaz Canel y que siga la revolución casi septuagenaria y viva el proceso y los adelantos que ha tenido ese hermoso país porque la pura verdad que Cuba es un país muy lindo de gente amables, cordiales y amistosos.

Pero sigue mi confusión si en Cuba el casi cien por ciento está encantado con su sistema, por qué no es de la simpatía de tantos países y sobre todo de los tantos o muchísimos nuevos ricos de Venezuela, por qué no emigran hacia Cuba, me imagino que no necesitan ni visa ni pasaporte si es que aman la isla, por qué no invierten allá siendo una isla tan amada y el por qué tanto deseo de vivir y convivir en un país que odian, allá tampoco son muy deseados, pero si los aman en Cuba y hay una magnífica y monolítica relación sin dinero, cómo será si se presentan con ese poco de billetes que aparte de que para ellos es muy importante, los dólares también los hacen más simpáticos, aunque los ricos sean odiados siempre los billete son bienvenidos.

Y viva Venezuela unida en el bien para todos, prospera, honesta, bien educada; que los hacedores no desmayen, que la agricultura y la ganadería cada dia puedan solucionar sus problemas y el Espíritu Santo bendiga sus quehaceres y le minimice los tantos obstáculos de que son víctimas, que nuestra patria regrese al mundo de la decencia por medio del talento y trabajo honesto y mantenerse muy lejos del que quiere hacerse rico con la ley del menor esfuerzo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

