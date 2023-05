OPINIÓN Picapedrero: ¡Refrescar la democracia! #1May

Es la palabra del “Cervantes” barquisimetano Rafael Cadena, al recibir el premio de literatura hispánica, de manos de los reyes de España, el pasado 24 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares. Toda una expresión que convoca a escribir, en un país como el nuestro donde nadie lee y aquí nos referimos muy concretamente a cierta dirigencia política. “Refrescar la democracia, defendiéndola, con educación y dar primacía a lo social, aboliendo la pobreza y con pedagogía para robustecerla”, ha dicho y no es la voz de un político, sino de un poeta, para quien la palabra es un todo, por aquello de que en «Principio fue el verbo». Si bien Rafael Cadena es poeta de los siglos XX y XXI, ha sido el más preclaro guardián del lenguaje a lo largo de su vida universitaria como profesor de Filosofía y Letras advirtiendo como

«La educación, sobre todo, ha sufrido grandes estragos. Tiende a colectivizarse, a volverse mecánica, a transformarse en una actividad sin alma, a tal grado que me pregunto si deberíamos seguir usando la palabra educación para designar lo que se hace hoy en los institutos de enseñanza»

Una verdad, que no solo desilusiona, sino que hace impotente al educador y educando y esa “educación mecánica” no es otra que formar en principio bachilleres sin priorizar el lenguaje en el habla y la escritura, imponiéndose el facilismo del mensaje de textos por las redes. Pobreza verificable en los estudios de Derecho donde abunda la cantidad y no la calidad. Ya en una ocasión una sentencia emanada de la Sala Constitucional en ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, llamó la atención ante una solicitud de amparo observado «que una profesional del derecho tal y como al menos así lo hace constar en dicho escrito, incurre en errores gramaticales graves y continuos» (enero 20 de 2002). A 21 años de ello, la cosa es peor, ante los alertas de los expertos en lingüística jurídica que observan la ausencia de calidad en la sentencia de los tribunales y la “copia y pega” de los recurrentes en sus argumentaciones. Ello explica el desinterés por una educación exigente.

“La quiebra del lenguaje” y “En torno al lenguaje” son urgidos ensayos de Cadena no tanto por divulgar, sino de tenerles como introductorio de la primaria a la universidad, concluyendo:

«De una manera general se puede decir que el venezolano de hoy conoce muy poco su propia lengua. No tiene conciencia del instrumento que utiliza para expresarse. En su lenguaje, admitámoslo sin muchas vueltas, se advierte una pobreza alarmante. El número de palabras que usa es escaso, está lejos de un nivel aceptable, y en los casos extremos apenas rebasa los límites del español básico; por lo general no lee ni redacta bien.»

¡Refrescar la democracia!,…defendiéndola con la educación Es un reto del laureado poeta barquisimetano, para cuya dirigencia, con sus excepciones ha sido insignificante premiarlo — con eso no se come – le oí decir a una “dirigenta” según el discurso de género de la “robolución” por lo que es hora de tomarle la palabra al poeta y lingüístico, exigiéndoles a los buscadores de votos, responder, acerca ¿Del qué hacer, con la raquítica educación del cacareado “Estado Docente”? lo que requiere decir verdades, que a ciertos políticos no les conviene, “Porque si yo a tú, te digo la veldad, no votas por yo”

Jorge Ramos Guerra

