Condiciones “tóxicas” y falta de herramientas: Así está la situación del trabajador en Venezuela #2May

Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com

La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI) de Venezuela, Marcela León, denunció que en Venezuela continúan las situaciones de acoso y violencia en los sitios de trabajo.

- Publicidad -

En una entrevista que ofrecioó al programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, León explicó que esas situaciones implican violencia de varios tipos: psicológica, económica y política, debido a la no discusión de los contratos colectivos.

“Al no tener los equipos, las herramientas de trabajo, los útiles de seguridad e higiene, eso genera riesgos mucho más grandes a la salud y la vida de los trabajadores y más cuando los servicios públicos no funcionan”, resaltó.

Indicó que reclaman que tanto en el sector público como el privado, se creen los Comités de Seguridad y Salud Laboral que permiten definir todas esas situaciones que alteran la salud.

- Publicidad -

Sin inspecciones en el trabajo

Además, indicó que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) no realiza las inspecciones en el sector público.

“No se están constituyendo los Comités de Seguridad y Salud Laboral, no se respetan las contrataciones colectivas en cuanto a la dotación de seguridad e higiene. Hoy es más riesgoso cuando ni siquiera tenemos un salario que nos permita vivir dignamente o cubrir con el salario estas necesidades que nos niegan en las contrataciones colectivas. No se está supervisando el tema del amianto (mineral fibroso que si se fragmenta se transmite por vía aérea en forma de polvo, causando enfermedades graves). Todas estas condiciones tóxicas en el medio ambiente del trabajo no se verifican”, recalcó León.

Según la presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI) de Venezuela, lo que primero debe hacer un patrono es realizar un estudio de ergonomía del sitio de trabajo, luego crear un Comité de Seguridad Laboral.

Además de esto, debe formar a los trabajadores que ingresen en cuanto a la operación de las máquinas, cómo se utilizan los equipos, referirse a las condiciones inseguras que puedan ocasionar un accidente de trabajo y de esa manera prevenirlos así como las enfermedades.

Leer más en Radio Fe y Alegría Noticias

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí