Famosos lucieron sus extravagantes trajes en la Met Gala #2May

Rihanna cerró la alfombra de la Met Gala este lunes 1 de mayo, cubierta con camelias blancas sobre una chaqueta y un vestido de cola larga. Janelle Monáe dejó caer un abrigo voluminoso para revelar una jaula transparente y Jeremy Pope caminó con una capa de 32 pies adornada con el rostro de Karl Lagerfeld.

Siguiendo el espíritu del propio Lagerfeld (no solía llegar a tiempo), Rihanna y su alta costura de Valentino tenían la alfombra para ellos solos salvo su pareja, A$AP Rocky, que vestía una falda de tartán roja sobre unos vaqueros con tachuelas de cristal y una cola de él. propio. Aparecieron mucho más allá de todos los demás.

Alrededor de su cuello había un collar corto Bulgari de perlas cultivadas de Akoya y diamantes en forma de perla.

Lagerfeld fue el homenajeado en la gala de la lista A con muchos en la multitud de alrededor de 400 vestidos con looks vintage de las casas de moda donde trabajó durante una carrera de más de 60 años.

Pero la elegancia no fue del todo el sello distintivo de la velada. Jared Leto se vistió como Choupette, la querida gata esponjosa de Lagerfeld . Lil Nas X se vistió de gato por completo con cristales de Pat McGrath y Dior Men.

Bad Bunny apareció tarde, vestido de blanco brillante de pies a cabeza con una capa larga también adornada con camelias, un motivo de Coco Chanel adoptado por Lagerfeld. El look de Monáe, con un leotardo negro brillante debajo, fue realizado por Thom Browne.

Cardi B primero se vistió de rosa y luego se cambió a un vestido negro completo con camelias. Dijo, “le está dando a Karl, la casa de Chanel y Karl al mismo tiempo”. Era un acento de camisa de cuello blanco para hombres con una corbata negra para hombres. El atuendo en honor a Lagerfeld fue realizado por una prometedora casa de diseño británica, Chenpeng Studio.

“El código de vestimenta de Met Gala fue ‘en honor a Karl’ y los invitados definitivamente entendieron la asignación”, dijo Alison Cohn, editora adjunta de noticias de moda de Harper’s Bazaar. “Hacían referencia a las muchas firmas que Karl Lagerfeld desarrolló durante su carrera de más de seis décadas”.

Muchos usaban tela boucle (el traje Thom Browne de Teyana Taylor y el número de imperdible de Versace de Anne Hathaway). También vistieron camelias Emily Blunt con una blusa de Michael Kors y Adut Akech con un vestido de Carolina Herrera.

Dua Lipa caminó con un vestido blanco de Chanel del archivo de la casa de modas y Nicole Kidman eligió un look que el mismo Lagerfeld hizo para ella hace 20 años.

Y hubo algunos bombazos: Serena Williams lució un look flapper de Gucci cuando anunció que está embarazada de su segundo hijo .

Lipa, copresidenta de la gala, lució un diamante de Tiffany & Co. alrededor de su cuello. Llamó a su vestido color crema, de Chanel de 1992, «muy, muy especial» como ha estado en sus paneles de humor.

Claudia Schiffer usó el vestido en la pasarela para su debut, aunque el suyo tenía un sombrero a juego. El collar de Lipa en platino incluía un diamante central de más de 200 quilates.

Nicole Kidman dijo que fue Lagerfeld quien encendió su chispa en la moda. Llevaba un vestido rosa pálido creado por Lagerfeld para un comercial de Chanel No. 5 que protagonizó. Está adornado con 3.000 cristales plateados para el anuncio dirigido por Baz Luhrmann.

Estoy muy agradecida de usarlo”, dijo a The Associated Press. “Él era una parte tan importante de mi vida, al igual que todo su equipo. Él fue quien realmente me guió… en términos de mi amor por la moda».

