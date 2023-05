PulsoEmpresarial Ron Carúpano triunfa en San Francisco como el único ron del mundo que logra dos medallas Doble Oro en su categoría

The San Francisco World Spirits Competition 2023, SFWSC, por sus siglas en inglés, fue el escenario para que dos productos del portafolio de Ron Carúpano fuesen galardonados, no con una, sino con dos medallas “Doble Oro”, convirtiéndose así en el ron mejor premiado del mundo en su categoría.

Ron Carúpano 18 Reserva Limitada y Ron Carúpano 21 Reserva Especial pertenecientes al portafolio comercial de Ron Carúpano fueron las referencias de la marca, que, frente a más de 45 productos provenientes de 13 países participantes en la categoría Extra-Aged Rum – 5 Years and Older, trajeron dos nuevos reconocimientos para el ron venezolano.

“Después de años de conquistar medallas y premios internacionales, en Ron Carúpano nos hemos vuelto más selectivos en cuanto a qué concursos participar. Hoy en día, nuestro enfoque principal es ganar los paladares más exigentes de nuestros consumidores finales. SFWSC es una de las competencias más respetadas en todo el mundo, este año de 6000 referencias participantes sólo el 8% ganó Medalla “Doble Oro”, de las cuales 2 son nuestras y nos sentimos honrados de compartir con nuestros socios internacionales en EE.UU., América, Europa y Asia, así como con todos nuestros clientes que hemos ganado estos excepcionales reconocimientos”, aseguró Lucía Alliegro, Directora Global de Mercadeo para Ron Carúpano.

Sobre el San Francisco World Spirits Competition

The San Francisco World Spirits Competition, es el concurso de destilados más grande, antiguo y prestigioso del mundo. Los Concursos de The Tasting Alliance son considerados los más influyentes en la industria de licores y destilados, obtener una medalla de esta organización permite a las diferentes marcas ingresar y destacarse en mercados internacionales como el de EE.UU.

La reputación de una competencia de licores se define por la calidad de sus jueces, es por ello que el panel de jueces del SFWSC está formado por los expertos más respetados y experimentados en la industria de bebidas espirituosas. Conocedores, Sommeliers, Master Mixólogos, Chefs, high-end bartenders, veteranos en la industria de hospitalidad y consultores del mundo de destilados degustaron, deliberaron y determinaron que, en la categoría de rones, el portafolio de Ron Carúpano sería el merecedor de las doble insignias doradas destacando sobre una treintena de marcas de talla internacional, tal como Zacapa, Botrán, Plantation, Ron Abuelo, entre otros.

Con estos nuevos reconocimientos Ron Carúpano suma más de 60 premios para el ron venezolano, y a la fecha se ha hecho presente en una treintena de países, consolidando así, el reconocimiento de la marca fuera de las fronteras de Venezuela.

“En Ron Carúpano trabajamos arduamente para continuar conquistando paladares con El Mejor Ron Del Mundo. Es un orgullo para todos los venezolanos ver una representación de lo bueno que se hace en nuestro país en cualquier rincón del planeta. Es por ello que apostamos a continuar creciendo en nuestro negocio internacional, a fin de que todos los amantes del ron puedan disfrutar de un pedazo de Venezuela, representado en una botella Ron Carúpano”, aseveró Alliegro.

The Top Shelf Gala 2023

Como si ser premiados con dos medallas Doble Oro en el SFWSC no fuese suficiente, Ron Carúpano a su vez es uno de los 3 finalistas al Premio “Best of Class” o “Mejor en su Clase” dentro su categoría junto con otras dos reconocidas marcas del mundo del ron. Por ello, han sido invitados a participar en la prestigiosa ceremonia donde entregarán tan codiciado reconocimiento. Ron Carúpano será parte de una noche histórica donde se celebra y reconoce a personas y marcas excepcionales que han hecho contribuciones significativas a sus industrias.

La Gala, que reúne a fundadores, destilerías y expertos entre las autoridades más confiables de la industria del vino, la cerveza y las bebidas espirituosas, se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas, el sábado 17 de junio en el Hilton Resort World Las Vegas.

Para conocer más sobre Ron Carúpano, su historia y reconocimientos, visita: www.roncarupano.com y @roncarupano @rumcarupano en todas las Redes Sociales.

