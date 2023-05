Fotografías sobre Ucrania que ganaron el Premio Pulitzer 2023 #9May

The Associated Press (AP) ganó dos premios Pulitzer de periodismo este lunes 8 de mayo, en servicio público y fotografía de noticias de última hora, por la cobertura de la guerra en Ucrania que incluyó imágenes impresionantes del asedio de Rusia en la ciudad de Mariúpol.

El premio Pulitzer de fotografía de noticias de última hora en reconocimiento a 15 imágenes que comunicaron en tiempo real el devastador número de víctimas humanas de la guerra en Ucrania.

- Publicidad -

The New York Times también fue reconocido con un premio de reportaje internacional por su cobertura de los asesinatos de fuerzas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha. Otros premios Pulitzer fueron otorgados por el trabajo realizado en torno a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el fallo del caso Roe vs. Wade sobre el aborto, a la política del gobierno estadounidense para separar a los niños migrantes de su familia en la frontera, y sobre el gasto social en Mississippi.

El paquete ganador produjo una imagen de trabajadores de emergencia que trasladan a una mujer embarazada —que luego murió— a través de una zona destrozada de un hospital de maternidad en la ciudad ucraniana de Mariúpol tras un ataque ruso.

Otra mostró la brutal ocupación rusa de Bucha durante un mes en una escalofriante naturaleza muerta: Un perro parado junto al cadáver de una anciana. Y otra captó a una anciana arrodillada junto al ataúd de su hijo en el cementerio de Mykulychi, en las afueras de Kiev.

- Publicidad -

Si bien los fotógrafos de la AP tomaron innumerables imágenes de escenas de guerra horribles, inquietantes y desgarradoras, también fueron testigos del profundo valor de los soldados y la población común.

A continuación se ofrece una galería de fotos que muestra el trabajo de los fotógrafos de la AP: Evgeniy Maloletka, Emilio Morenatti, Vadim Ghirda, Rodrigo Abd, Felipe Dana, Nariman El-Mofty y Bernat Armangue que obtuvieron el Pulitzer.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí