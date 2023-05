Son titulares martes #9May

Comisión Nacional de Primaria publicó los reglamentos que regirán el proceso opositor

Ante las dudas en las redes de lo que está ocurriendo con los detenidos por mega corrupción, Chavismo promete que «caerá el peso de la ley»

- Publicidad -

La Corte Penal Internacional rechazó la solicitud de Venezuela de replicar los testimonios de las víctimas.

Tras el revés en la CPI, el régimen de Maduro insiste en que en Venezuela “no hay víctimas de crímenes de lesa humanidad”

Inhabilitaron políticamente a Ernesto Paraqueima por 15 años

- Publicidad -

Diosdado Cabello: La alcaldía del reino de Baruta debería estar preocupada por lo qué pasa en Las Mercedes, no por las actividades del Reino Unido, sino por lo qué pasó en Las Mercedes, que les está reventando en la cara

Vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSUV, Nicolás Maduro Guerra es el encargado del acercamiento del régimen, liderado por su padre, a la iglesia neopentecostal. Una estrategia que apunta a las próximas elecciones

Venezuela sufre casi 900 fallas eléctricas más en abril que en marzo, sería un aumento de apagones de un 14,7%

Fedeagro solicita al Gobierno gasoil para garantizar la producción de alimentos

60 años de Asoquim: Fortalecer a la industria química y petroquímica impulsará a todo el sector manufacturero

Comité de Conflicto de los Trabajadores venezolanos evalúa un paro nacional

Lloverá con menor intensidad desde este año en Venezuela

Merideños participaron en una jornada de concientización sobre el suicidio

Líderes sociales y dirigentes locales de 13 estados piden que el diálogo no se quede en una foto en Bogotá.

Funcionarios de Defensoría «desconocen» motivos de protesta de trabajadores públicos

Mala conducta «El Pelón» fue abatido en presunto enfrentamiento en Morón

Petare: Habitantes trancaron la entrada de José Félix Ribas en protesta contra la Policía Nacional Bolivariana

Venezolanos en el exterior podrán votar en la primaria con cédula o pasaporte, vigente o vencido

Alcalde de Torres revela plan que había para destituirlo

Extrabajadores de PDVSA exigen respuestas por despidos injustificados en 2018

Detienen a falso Cicpc en Maracaibo: portaba credencial, uniforme y armas de alto calibre

La presión por la deuda de Venezuela vuelve a tensar la cuerda entre EEUU y Maduro

Hallan muerto en Arauca a venezolano desaparecido hace un mes

Alertan sobre propagación del VPH en Venezuela por desinformación

Maduro ordenó la creación de un Plan Nacional de Atención a las personas con Trastorno del Espectro Autista

Siguen desaparecidos dos pescadores en naufragio de peñero en Margarita

Maduro atacó de nuevo a Borrell: «Tú no sabes ni manejar un fusil»

«Aquí no hay intocables»: Chavismo asegura que Tareck El Aissami es investigado por corrupción en Pdvsa, aunque exista un hermetismo total en los supuestos avances

Vecinos de Petare rechazan operativos policiales contra delincuentes por miedo a que mueran inocentes

Venezolanos cruzaron una selva y ocho países, pero el sueño americano terminó en Brownsville

Altum cerró, el restaurante de la grúa en el cielo, que se elevó demasiado alto y no soporto

Dueño de restaurante flotante de Caracas: cierre del local se debió al “miedo a las alturas” de los clientes y no por los precios

Miles de migrantes, incluidos venezolanos, llegaron a la frontera sur de México ante fin del Título 42

Maduro acusó a la Plataforma Unitaria por medida contra Citgo, sin mencionar que el que la entregó en garantía fue el chavismo

Diosdado insinuó que Venezuela no tiene dinero para dar aumento salarial… y que Maduro «sacó de donde no tenía»

Maduro no tiene para aumentar salarios, pero construirá otra cinta costera en La Guaira

Proponen impuesto al patrimonio de los venezolanos en el exterior

Nelly Cuenca: Del 24 de mayo al 23 de junio serán las inscripciones de candidaturas a las primarias

Diosdado Cabello: Uno de los eventos políticos más importantes, son las próximas elecciones presidenciales. Si el CNE dice que las elecciones son en agosto, son en agosto. A mi me gusta la fecha de agosto, pero cómo uno no decide allí. No se pongan nerviosos.

Comisión Nacional de Primaria se blinda con un reglamento que prevé votación automatizada y manual para el 22-O

María Corina Machado lidera la mayoría de las encuestas a cinco meses de las primarias opositoras.

“Vamos a seguir cuidándonos”: Maduro asegura que en Venezuela se mantendrán ciertas medidas contra el Covid-19

En Abril la inflación en Venezuela bajó 1,7 puntos y quedó en el 2,5 %, se por la estabilidad del tipo de cambio y la caída de los salarios

BCV lanza nueva intervención bancaria: Inyecta $63 millones de dólares para controlar el dólar paralelo

Dólar: 25,04 – Paralelo: 25,91 – Bitcoin: 27.496,80

Inameh: Lloverá con menor intensidad este año en Venezuela

Desde el Observatorio Venezolano de Finanzas informamos que la página web ha sido bloqueada a nivel nacional por distintas operadoras venezolanas, violando la libertad de prensa y de expresión de los ciudadanos.

Mujeres modelaron por Sabana Grande para promocionar ropa interior para todo tipo de cuerpo bajo el slogan de «Somos Leonas»:

INTERNACIONALES

Hispanos neonazis, masacres y arrollamiento a venezolanos sacuden a Texas

Italia instó a sus ciudadanos en Ucrania a salir inmediatamente del país

Identifican al conductor que arrolló brutalmente a venezolanos en Texas: Era un ex convicto

Tragedia de migrantes venezolanos en Texas: conductor enfrenta ocho cargos de homicidio involuntario y 10 cargos de asalto agravado

Venezolano sobrevive a atropello masivo en Texas: conductor gritó insultos antiinmigración mientras huía

El Gobierno de Gustavo Petro revisará impuestos a gasolina y tarifas en zonas de frontera.

Incautan gran cantidad de cocaína en litoral Pacífico de Panamá

Con el 99% de los votos escrutados, la extrema derecha redactará la nueva Constitución de Chile

Al Tesoro de EEUU «se le están acabando» las medidas extraordinarias para evitar el impago

Vietnam alcanza 44,2 grados y bate récord de calor por segundo día seguido

La guerra arrecia en Sudán sin avances en negociaciones de tregua

China insta a EEUU a dejar de apoyar a las «fuerzas separatistas» de Taiwán

Cinco heridos en nuevo ataque ruso con misiles y drones sobre Kiev y Odesa

Grupo paramilitar ruso Wagner retiró su amenaza de abandonar Bajmut

Trump no podrá publicar datos sobre caso de pagos a actriz en sus RRSS por decisión judicial

Canadá batalla para combatir incendios forestales en el oeste del país

Autoridades recuperaron los cuerpos de los 27 mineros que murieron en incendio en Perú

Ola de calor récord en Asia advierte sobre el peligro del calentamiento global

Gobernador de Florida Ron DeSantis, firmó la Ley que prohíbe TikTok en universidades y oficinas públicas

Israel realizó ataques en Gaza a posiciones de la Yihad Islámica

Costa Rica, preocupada ante posible paso de migrantes por su territorio: teme no poder gestionar el flujo

Rusia volvió a atacar Kiev con drones iraníes y mató a cuatro personas en el norte, sur y este de Ucrania

Justicia de España rechaza entregar a Venezuela a un empresario perseguido por el espionaje de Maduro

Un ex neonazi de EE.UU. se declara culpable de asesinatos y pasará 45 años en la cárcel

EEUU: Gobernador de Florida firma ley que prohíbe TikTok en universidades y oficinas públicas

Italia instó a sus ciudadanos en Ucrania a salir inmediatamente del país: «Se recomienda máxima prudencia»

Represión castrista: Arrestan en Cuba a la líder de las Damas de Blanco por decimoquinta vez en 2023

Giro en Chile: Boric retrocede y la extrema derecha se convierte en la primera fuerza política

Zelenski augura una derrota rusa, similar a los nazis y ordena celebrar el Día de la Victoria el 8 de mayo

La ONU contabiliza la muerte de 8.791 civiles en Ucrania desde el inicio de la guerra

Aprobación de Petro, en picada: 61% de los colombianos descalifica la gestión del presidente

Cerca de 400 muertos por las inundaciones en el Congo: «Muchos cuerpos terminaron en el lago»

Primer entrenamiento militar para las mujeres reservistas de Taiwán: «Tenemos que estar preparadas».

La Casa Blanca busca hacer obligatoria la compensación a pasajeros aéreos por retrasos y cancelaciones.

Mercado de criptomonedas Bittrex se declara en quiebra en EEUU tras denuncia de la SEC

Índice S&P financiero está cerca de caer por bajo de máximo de 2007.

Acciones EE.UU. suben; se evalúan probabilidades de recesión.

“La Vacanza”: Una colección femenina con la que Dua Lipa debuta como diseñadora en Versace

Elon Musk advierte que Twitter comenzó a eliminar las cuentas inactivas

Falleció Julieta Colombo, sobrina del dibujante argentino Quino y representante de su obra

HBO suspende el contrato del creador de ‘The Wire’ tras unirse a la huelga de guionistas

Virgin Galactic anunció el regreso de sus vuelos espaciales a finales de mayo

Lionel Richie y Katy Perry cantan en el concierto real en Inglaterra

Los Guardianes de la Galaxia Vol.3 es un éxito taquillero

Captan a Shakira junto a Tom Cruise en el Gran Premio de Miami

DEPORTES

Messi nominado deportista masculino de 2022: Estoy muy feliz por estar rodeado de fenómeno

Futbolista venezolano Darwin Machís será juzgado en España por un caso de agresión

Crecen los rumores de la ida de Messi al Al Hilal de Arabia Saudita

PSG recorta la sanción a Messi; estará disponible para jugar el sábado

Miguel Cabrera conectó su hit 3.100 en las Grandes Ligas y se acerca a Dave Winfield

Los Lakers derrotan 104 a 101 a los Warriors y lideran la serie 3-1

Robaron la casa del madridista Rodrygo mientras disputaba la final de la Copa del Rey

Oswaldo Vizcarrondo, ex jugador de La Vinotinto, será el nuevo entrenador del Nantes FC de la primera división francesa

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí