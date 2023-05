Pese a amenazas embargo Citgo obtuvo una ganancia neta de $ 937 millones en el primer trimestre #11May

Una utilidad neta de $ 937 millones obtuvo la empresa Citgo Petróleum Corporation en el primer trimestre 2023, de acuerdo con los resultados dados a conocer a través de su portal web, lo que pone en evidencia la eficiente gerencia de la empresa, pese a las constantes amenazas de embargo.

En efecto, la refinería de Lake Charles aumentó su capacidad nominal en 38 000 barriles por día (bpd) a 463 000 bpd, elevando la capacidad nominal total del sistema de refinación CITGO a 807 000 bpd.

- Publicidad -

El procesamiento de crudo en el primer trimestre fue de 772 000 bpd, con una utilización de la capacidad de crudo del 96 %, en comparación con 797 000 bpd y una utilización de la capacidad de crudo del 104 % en el cuarto trimestre de 2022.

La refinería de Lemont logró un procesamiento récord de crudo de 187.000 bpd en marzo, lo que representa casi el 106 % de la utilización de la capacidad nominal total.

Fuerte confiabilidad continua en todo el sistema de refinería de CITGO, medida por solo 0.71 días de tiempo de inactividad equivalente durante el primer trimestre HOUSTON , 10 de mayo de 2023 /PRNewswire/ — CITGO Petroleum Corporation informó hoy sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2023.

- Publicidad -

Los márgenes de refinación favorables y los rendimientos de los productos, combinados con una sólida confiabilidad de los activos, contribuyeron a una utilidad neta del primer trimestre de $937 millones y un EBITDA de $1400 millones , en comparación con una utilidad neta de $806 millones y un EBITDA de $1200 millones para el cuarto trimestre de 2022.

«El desempeño financiero y operativo sobresaliente continuó durante el primer trimestre», dijo el presidente y director ejecutivo de CITGO, Carlos Jordá , «mientras completamos con éxito una gran recuperación en nuestra refinería de Lake Charles . Felicito en particular al equipo de la refinería de Lake Charles por aumentar la capacidad nominal con ingenio profesional. y mínima inversión de capital, mientras continuamos enfatizando la excelencia operativa y comercial en toda la Compañía».

Puntos destacados del primer trimestre:

Estratégico y Operativo

Producción: la producción total para el primer trimestre fue de 814 000 bpd, de los cuales las corridas de crudo fueron de 772 000 bpd, con una tasa total de utilización de crudo del 96 %. Esto se compara con el rendimiento total de 874 000 bpd, de los cuales las corridas de crudo fueron 797 000 bpd con una tasa de utilización de crudo del 104 % en el cuarto trimestre de 2022. La confiabilidad también fue sólida, con solo 0,71 días de tiempo de inactividad equivalente en todo el sistema de refinación de CITGO, y varios registros de procesamiento de unidades en las refinerías de Lake Charles y Lemont. Además, la refinería de Lake Charles aumentó su capacidad nominal de refinación de crudo en 38 000 bpd, de 425 000 bpd a 463 000 bpd, lo que elevó la capacidad nominal total del sistema de refinación CITGO a 807 000 bpd.

Excelencia Operacional – El desempeño en Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) continuó siendo sólido, con el índice de seguridad ocupacional de CITGO permaneciendo por debajo del promedio informado de la industria. Además, CITGO fue reconocida con dos premios de seguridad por su desempeño en seguridad en 2022: AFPM otorgó a la Refinería de Corpus Christi su Premio al Logro en Seguridad y Union Pacific reconoció los esfuerzos de seguridad del transporte ferroviario de la Compañía con su Premio Pinnacle de Seguridad en el Transporte Químico por segundo año consecutivo.

· Excelencia Comercial – Continuó diversificando las contrapartes de comercialización de crudo y productos con clientes en Canadá, Egipto, India , Argentina , Chile , Brasil , México , Portugal , España y Omán . Adicionalmente, las unidades de negocio de Comercialización de Aceites Livianos, Lubricantes y Terminales y Oleoductos también arrojaron sólidos resultados en el primer trimestre.

Financiero

Durante el primer trimestre, CITGO invirtió $127 millones en recuperación y catalizadores e incurrió en $53 millones adicionales en gastos de capital.

De acuerdo con los convenios de deuda de CITGO Holding, la Compañía hará una oferta de exceso de efectivo de $473 millones el 11 de mayo de 2023 a los tenedores de bonos de CITGO Holding. La fecha límite de aceptación por parte de los bonistas será el 9 de junio de 2023.

Acerca de CITGO

Poseemos y operamos tres refinerías de petróleo altamente complejas y de gran escala con una capacidad nominal total de refinación de petróleo crudo de aproximadamente 807,000 bpd, ubicadas en Lake Charles, Louisiana , Corpus Christi, Texas y Lemont, Illinois.

Nuestras operaciones de refinación cuentan con el respaldo de una extensa red de distribución, que brinda un acceso confiable a nuestros mercados finales de productos refinados. Somos propietarios de 30 terminales activas de productos refinados con una capacidad de almacenamiento total de 7,8 millones de barriles y tenemos participación accionaria en 3,5 millones de barriles adicionales de capacidad de almacenamiento de productos refinados a través de nuestra propiedad conjunta de 8 terminales adicionales, distribuidas en 21 estados. Además, somos propietarios o tenemos una participación accionaria en cuatro terminales adicionales, que consisten en aproximadamente 1 millón de barriles de capacidad de almacenamiento refinado, que actualmente están inactivos o solo se utilizan para almacenar materias primas utilizadas en las operaciones de refinación.

También tenemos acceso a más de 150 terminales activas de terceros y partes relacionadas a través de acuerdos de intercambio, terminales y similares. Nuestra red minorista consta de aproximadamente 4, 200 establecimientos minoristas de la marca CITGO de propiedad y operación independientes ubicados al este de las Montañas Rocosas. Nosotros y nuestros predecesores hemos tenido una presencia de marca reconocida en los EE. UU. durante más de 100 años.

Información adicional

Generalidades:

CITGO publica información financiera y de otro tipo en su sitio web, incluidos informes de resultados de operaciones y situación financiera trimestrales y anuales. Si bien la información financiera histórica de CITGO se presenta de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de los EE. UU. («GAAP»), CITGO no es una empresa que informa a la SEC y no informa toda la información requerida de las empresas que informan a la SEC. Además, CITGO publica cierta información financiera no GAAP, incluido el EBITDA, como se analiza a continuación.

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» con respecto a elementos financieros y operativos relacionados con el negocio de CITGO. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de CITGO, que podrían dar lugar a que las expectativas no se cumplan o podrían afectar material y adversamente el negocio, la situación financiera y los resultados de las operaciones de CITGO. y flujos de caja.

Este comunicado de prensa también puede contener estimaciones y proyecciones sobre datos del mercado y de la industria que se obtuvieron de estimaciones internas de la empresa, así como de fuentes de terceros que se consideran generalmente confiables. Sin embargo, los datos de mercado están sujetos a cambios y no siempre se pueden verificar con total certeza debido a los límites en la disponibilidad y confiabilidad de los datos sin procesar y otras limitaciones e incertidumbres inherentes a cualquier estudio estadístico, interpretación o presentación de datos de mercado y estimaciones y proyecciones de la gerencia.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa. Para obtener información adicional, consulte el informe anual más reciente de CITGO y otros informes financieros, incluida la información establecida bajo el título «Factores de riesgo». CITGO renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa. Para obtener información adicional, consulte el informe anual más reciente de CITGO y otros informes financieros, incluida la información establecida bajo el título «Factores de riesgo».

CITGO renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa. Para obtener información adicional, consulte el informe anual más reciente de CITGO y otros informes financieros, incluida la información establecida bajo el título «Factores de riesgo». CITGO renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí