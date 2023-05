VIDEO #FOTOS Edificio El Impulso: Centro cultural y universidad del periodismo regional #12May

Hace 119 años en Carora, estado Lara, un hombre con visión de futuro Don Federico Carmona, inició un importante proyecto. La empresa que se propuso crear tenia una determinante vinculación con la comunidad y las personas.

Don Federico Carmona, creador de la idea, Pedro Francisco Carmona, abogado y poeta, desempeñándose como redactor y para administrar el proyecto , doña Francisca Carmona, esposa del fundador.

Fue entonces cuando el 1 de enero de 1904 nació El Impulso y después de 15 años de labores en Carora, los fundadores del diario deciden mudarse a la ciudad de Barquisimeto.

En un ir y venir buscando el suelo firme y hospitalario que habría de sentir las pisadas de estos inalcanzables luchadores, deciden finalmente construir un edificio para ubicar en él sus oficinas y talleres.

Construcción del Edificio El Impulso

En una amena conversación con el arquitecto Juan Manuel Carmona y el ingeniero Heli Saúl Lizardo, los profesionales encargados de la obra dejaron al descubierto los detalles y el proceso de construcción de este emblemático edificio ubicado al este de Barquisimeto.

«Cuando estaba en tesis, en mi último semestre de la carrera me enteré que mi tío Gustavo Carmona, quien manejaba el periódico en ese momento, estaba proponiendo una nueva sede. Ya habían dos arquitectos concursando, uno de Caracas y otro de Barquisimeto. Yo comencé a revisar planos y durante la tesis hice una propuesta. El día que salí de la universidad presenté el proyecto a la familia, me dijeron que lo presentara al Concejo Municipal y ellos aprobaron mi propuesta. Mi padre me dice lo vas a construir tu y es cuando decido venirme de Caracas y conozco a Heli Saúl», relató el arquitecto Carmona.

El ingeniero Heli Saúl Lizardo, recordó por su parte que fue en el año 1988 cuando comenzó el movimiento de tierra en la zona.

«El presidente Luis Herrera Campins vino a colocar la primera piedra, pero no era tal colocación sino más bien levantar la tierra. Cuando se inauguró estaba el presidente Ramón José Velásquez y cuando comenzamos Luis Herrera», puntualizó el ingeniero, agregando que fue el traslado de la rotativa a la nueve sede uno de los mayores desafíos.

«Primero se trasladó la rotativa, luego la parte de ensamblaje de las planchas, luego producción y de último redacción. El edificio inicialmente fue concebido con la idea de mi tío que quería un edificio señorial, muy tradicional y de repente estando en planta baja mi tío me dice que quiere algo más moderno y a mi siempre me ha gustado el concepto verde y fue cuando dije si voy a hacer algo, lo haré como a mi me gusta», señaló por su parte el arquitecto Carmona.

Uno de los espacios que causa curiosidad y atrae las miradas de quienes visitan el Edificio El Impulso son los pasillos. En ellos se muestra una galería de portadas del Decano de la Prensa Nacional, donde se resaltan las noticias más destacadas hasta el momento en que fueron diseñadas.

«Las planchas fueron escogidas por mi tío y fue un trabajo de hormiguita en el contexto de los 100 años de El Impulso», destacó Carmona.

«Por otra parte estando en planta baja mi tío me dice, oye yo quiero un vitral en la fachada, yo le respondo que eso no estaba previsto pero él me insiste», responde Carmona al ser consultado por el imponente vitral de El Impulso.

Significado del vitral

Desde tempranas horas del día cuando los rayos del sol comienzan a despertar la continua actividad de Barquisimeto, en la luz que se filtra por el muro traslucido de la fachada multicolor de la nueva sede de El Impulso, inicia una suave pero continua danza en el espacio central de la empresa.

Este importante vitral de 72 metros cuadrados de área que se distribuyen en tres planos de igual medida y que lleva por nombre El Impulso, fue elaborado por el destacado muralista barquisimetano Jorge Arteaga y el vitralista Leonel Durán.

El resultado en conjunto es un imponente mural en el que se muestran a Don Federico Carmona, fundador de El Impulso, Doña Francisca de Carmona, la estrella de Navidad, a propósito de que la fundación del diario fue el 1 de enero de 1904, el farol del fundador que simboliza la luz que indica el camino de la sabiduría, el Libertador y el periodismo, el prensista y su labor manual, la imprenta utilizada en la época y que fue creada a finales del siglo XIX, el cajista montado tipos, compaginador y por último a los jóvenes pregoneros.

Premio Nacional de Construcción

Un hecho resaltante en la historia del Edificio El Impulso es que en el año 1.993 esta obra obtuvo un importante reconocimiento.

«Este 2023 se cumplen 30 años desde que a esta obra le fue asignado el Premio Nacional de Construcción por parte de la Cámara Venezolana de la Construcción. El periódico se inaugura en el año 1994 pero el premio es del año 1993 porque lo construido en un año se juzga el año siguiente», explica el ingeniero Heli Saúl Lizardo.

Pero además de los reconocimientos físicos, el edificio también fue elogiado por el destacado arquitecto Fruto Vivas, autor del monumento Flor de Venezuela y Carlos Cruz-Diez, importante artista plástico creador del Monumento Al Sol Naciente, ambas obras son iconos de la capital larense.

Ambos artistas venezolanos estuvieron presentes en las instalaciones durante unas actividades culturales, recuerda con orgullo el arquitecto Juan Carmona.

¿Hacia dónde va el Edificio El Impulso?

Manifiesta el arquitecto Juan Manuel Carmona, que este importante medio del país se mantiene firme en sus valores y compromiso de informar a la sociedad.

«Después del cierre del impreso, hemos seguido en la parte digital, seguimos creando noticias y teniendo espacios culturales. También tenemos espacios de oficina. El edificio ha sido capaz de soportar los cambios, modificaciones y seguimos hacia adelante», indica.

Entretanto, el ingeniero Heli Saúl Lizardo afirma que El Impulso «se mantiene como un edificio emblemático» de la región centroccidental.

«El Impulso tuvo un regalo eterno para la ciudad, esto terminará siendo un centro cultural que nadie va a olvidar y seguirá siendo una escuela, porque El Impulso siempre fue una escuela», concluyó.

