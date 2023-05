VIDEO Maickel Melamed hizo historia en el Salto Ángel: No vine a tener miedo, sino a vivir #12May

El economista, orador motivacional, escritor, conferencista y profesor de filosofía Maickel Melamed, hizo historia luego de pasar tres días en una pared del Salto Ángel, con al menos mil metros de altura.

La arriesgada excursión fue realizada junto a los venezolanos de Emmanuel Vieira y Valery Saa, conocidos en sus redes sociales como Dos Locos de viaje (@doslocosdeviaje); Isaías Landaeta, Helena Carpio, guiados por Federico Pisani, Ricardo Navas y Edgard Guaruguata.

Melamed es la primera persona con distrofia muscular en lograr esta arriesgada travesía que se hizo viral en abril.

El equipo llevó colgado a Maickel, en guayares y en sked, para poder trasladarlo. Y así bajar por 1000 metros de pared y trasladarlo por la densa selva del escudo guayanés.

“Más allá de una hazaña física, queremos mostrar cómo se cuida, cómo se protege, y como se exaltan de manera sensible nuestros más bellos lugares”, expresó Maickel.

Es importante acotar, que para realizar este recorrido obtuvieron la permisología necesaria por parte de las instituciones pertinentes, como Inparques, y el aval de las ONG comprometidas con el cuidado ambiental y el turismo sostenible, como Eposak.

«En la vida nunca he querido ser una carga, todo lo contrario y eso me da miedo. En este viaje voy a ser literalmente una carga, pero es parte de enfrentar mis miedos, pero yo no vine a tener miedo sino a vivir lo que después del miedo y para entender que después del miedo todo nace», expresa Melamed en el video difundido en su cuenta en Instagram.

Para quienes deseen observar los detalles de este hecho histórico protagonizado por Maickel Melamed, pueden visitar el sitio oficial en Youtube de los venezolanos Dos Locos de Viaje, quienes se dedican a difundir los sitios turísticos del país mediante esa plataforma.

