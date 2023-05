“Caso 73”, el documental que expone la vulnerabilidad de las migrantes venezolanas #13May

Trabajo de: Runrun.es

Wryan García, actor, escritor y cineasta, encontró en las artes escénicas y la producción cinematográfica un espacio de denuncia sobre las migrantes venezolanas víctimas de violencia basada en género y feminicidio.

Un episodio particular que vivió con una compañera de trabajo, quien sufrió una cortada profunda en una de sus manos -la cual no tiene funcionalidad óptima debido a la falta de atención médica adecuada- despertó en García la necesidad de reflejar la vulnerabilidad a la que están expuestas las migrantes, sobre todo cuando no cuentan con estatus migratorio regular.

El cortometraje nace del sentimiento de un migrante venezolano hacia sus connacionales mujeres dado por las irregularidades que ha observado durante los seis años que tiene en Colombia.

Wryan explicó que en los 22:42 minutos de duración de Caso 73 buscan visibilizar una problemática que deshumaniza a las migrantes que “salen en busca de una vida y terminan perdiéndola sin importancia para las autoridades”.

Caso 73

“Laura es detenida y sometida a interrogatorio después de ser encontrada inconsciente en su propia casa. Sin embargo, a pesar de su detención, su liberación rápida y sorprendente, revela un extraño secreto en el corazón de este enigmático caso de homicidio», dice parte de la sinopsis de este cortometraje.

Laura López, interpretada por la actriz Victoria González, encarna a una migrante venezolana de 34 años cercada por las necesidades de su familia, el abuso de poder y la violencia.

La actriz considera que Laura es la representación de muchas migrantes venezolanas que, por las condiciones y necesidades detrás del éxodo, “caen en manos de personas crueles y son arrastradas a situaciones paupérrimas, dolorosas y finalmente a la muerte”.

Este cortometraje con sello de @Cocinepro y talento colombo-venezolano ha tenido una satisfactoria receptividad del público colombiano que -a través de Laura- se ha sensibilizado con la problemática que enfrentan las mujeres venezolanas.

