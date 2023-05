Medianálisis debatió sobre ¿por qué el periodismo sigue ahí? #13May

La tarde del pasado jueves 11 de mayo se realizó un encuentro virtual para celebrar los 13 años de la asociación civil Medianálisis.

Las periodistas, Gregoria Díaz, Lorena Bornacelly, Celina Carquez y Ahiana Figueroa fueron las panelistas que acompañaron Andrés Cañizález, fundador de la asociación y moderador del evento, el cual tuvo como finalidad que las profesionales de la comunicación social contaran sus experiencias periodísticas durante los últimos 13 años, pero que también narraran su actualidad y perspectivas de esta profesión que en Venezuela es tratada como de riesgo.

El encuentro virtual comenzó con una pregunta a las invitadas, ¿por qué el periodismo sigue ahí?, en las que todas coincidieron que en Venezuela, a pesar de la crisis, el hostigamiento, la censura y los ataques a la libertad de expresión hacer periodismo es un acto de compromiso con la verdad, con las audiencias que están ávidas de información y con la democracia.

“El periodismo va a seguir con nosotros o sin nosotros. Hay mucha gente empeñada en ayudar, contribuir e informar. Estamos conscientes de lo que necesita Venezuela y por eso seguimos informando. Estamos construyendo la historia de Venezuela con la versión no oficial”, expresó Lorena Bornacelly como otro argumento para sustentar que “el periodismo sigue ahí”.

Celina Carquez hizo un balance de cómo está el periodismo actual que se difunde a través de distintas plataformas digitales y no tanto de los medios tradicionales como la radio, la televisión y la prensa escrita.

“El periodismo actual tiene mucha precariedad por la misma crisis del periodismo o siento que a veces (la labor periodística y las informaciones) se quedan en el mismo formato digital y pocos profundizan, ahondan en investigación, no cubren las ruedas de prensa aburridas, no cosechan fuentes. Para quienes ejercen el periodismo actual en la calle, el que tiene entre 20 y 25 años, la fuente oficial no existe y eso no es así. Hay que enseñarselo a los chamos que ejercen el periodismo” acotó.

La crisis que vive el periodismo en Venezuela ha tenido varias caras que van desde la desaparición de medios de comunicación hasta la censura, la represión, judicialización de periodistas y casi nulo acceso a las fuentes informativas. Celina Carquez citó al Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) cuando se refiere que todas estas situaciones a través del tiempo se han transformado en “desiertos informativos” que generan un impacto poco positivo en la opinión pública de los venezolanos.

