No habrá protección a niños, niñas y adolescentes si el Estado no da recursos #15May

Sin recursos ni redes de trabajo conjunto entre el Estado venezolano y la sociedad civil, no habrá la debida protección de la vida de niños, niñas y adolescentes.

Así lo afirmó la coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Gloria Perdomo, en su análisis sobre lo que expone el libro Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela, víctimas ignoradas e invisibles.

Perdomo, en entrevista con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, habló sobre las preocupantes cifras de violencia que encontraron y la escandalosa cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) fallecidos. En algunos casos, no se sabe si mueren por descuido, negligencia o alguna situación más grave que pudiese ser institucionalmente penada.

“El Estado en esta materia tiene que poner recursos. No es solo dar un discurso, no es elaborar una infografía, no es publicar una valla bonita. Hay que poner recursos para programas de salud mental, de atención a las personas lesionadas y heridas, programas de escuelas de padres y seguimiento y monitoreo a las familias que están en riesgo, programas de asistencia económica a familias que están en una situación crítica”, afirmó la representante del OVV.

De acuerdo con Perdomo, las necesidades son muchas, pero el primer paso en el camino hacia la solución es liberar recursos y unificar esfuerzos entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil encargada de proteger a NNA porque la crisis humanitaria en Venezuela está siendo un obstáculo grande para el desarrollo eficiente de la labor de los Consejos de Protección, que actualmente no están activos en la totalidad del territorio nacional. Pero donde sí están, no manejan los recursos suficientes ni para imprimir un papel.

“En donde existen, están, pero funcionando muy precariamente, con unos poquitos consejeros de protección, con las manos atadas porque no tienen recursos; a veces no tienen ni con qué imprimir una decisión que acaban de optar”, dijo.

“¡Los niños necesitan recursos hoy! Es en este presente porque a ese Consejo de Protección, cuando llega una emergencia, no se le puede decir: oye, espérate para cuando nos manden los recursos”, manifestó.

Órganos de protección sin proteger

Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela (órganos creados en el marco de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) están para velar por el cumplimiento de los derechos de este grupo poblacional, brindar medidas de protección y promover su pleno desarrollo. Esto quiere decir que son responsables de recibir, evaluar y atender denuncias de violaciones a los derechos de los NNA, así como de brindar medidas de protección y asistencia a aquellos que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Pero la falta de recursos impide que esto se cumpla al pie de la letra de la ley.

“Uno lo que encuentra es omisión. Cuando digo omisión es que no se está cumpliendo, no existe, la política y el plan nacional. El Consejo de Protección, si bien existe en la mayoría de los municipios del país, no tienen recursos, personal, no cuentan con cronograma, multicobertura. (Añadiendo que) estamos en una situación de emergencia humanitaria en el país (donde) debería ser prioridad atender a las víctimas”, agregó.

Igualmente mencionó que “la LOPNNA ordena que exista en cada municipio del país los Consejo de Protección, los programas, los servicios, pero para que eso funcione hace falta el dinero, la voluntad política, la decisión pública de entender que esto es una prioridad y no puede ser postergada”.

Al respecto, instó al Estado venezolano a trabajar de manera inmediata en fortalecer los Consejos. ¿Cómo? Asignando recursos, capacitando, poniendo más personal, elaborando y ejecutando programas de salud mental, económicos y de alimentación para NNA.

Asimismo, pidió al Gobierno entender que la protección a los derechos de los NNA “es una tarea que el Estado no puede hacer solo”.

En este sentido, dijo que las organizaciones de derechos humanos deben ser vistas como un aliado. Si bien, parece que critican el trabajo del Estado haciendo visible algún problema, lo hacen “para que se solucione”.

¿Qué dice el libro?

En el libro se describen las diferentes manifestaciones de violencia en el país hacia niños, niñas y adolescentes. Además en el libro se destacan las consecuencias negativas que tienen en las víctimas.

En cuanto a los tipos de violencia, el OVV menciona la violencia estructural que ocurre cuando hay condiciones de vida precarias que limitan el acceso a alimentos, servicios básicos y otros recursos esenciales para sobrevivir. Por ejemplo, NNA que llegan a los hospitales y no reciben la atención necesaria, por lo cual han muerto.

También mencionó la violencia familiar, una de las más preocupantes porque se determinaron muchos casos de tratos crueles, negligencia e incluso de infantes muertos. Además, el OVV hace mención a la violencia sexual, que se encuentra presente en todas las áreas estudiadas.

En detalle, el libro divide en grupos los delitos contra NNA durante el 2021 de la siguiente manera:

Casos de homicidios: Registraron 152 homicidios cometidos contra adolescentes y 59 contra niños y niñas.

Muertes por averiguación: 468 muertes de adolescentes y 643 muertes de niños y niñas siguen sin esclarecer y en investigación.

Delitos sexuales: 124 casos de violación contra adolescentes y 41 contra niños y niñas.

¿Qué puede hacer la sociedad?

La coordinadora del OVV dio una serie de recomendaciones sobre qué puede hacer el ciudadano para defender la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes. Lo más importante que destacó es que si alguien conoce un caso de una víctima de violencia o vulneración a sus derechos, debe hacer saber del hecho ante el Consejo Municipal de Derecho de NNA porque guardar silencio es un acto de complicidad.

“No quedarse callado aunque, en algún momento dado, sintamos temor”. Y si el hecho pone en riesgo también la vida del denunciante, lo mejor es buscar una vía para hacer llegar el caso a las autoridades o pedir a alguien más denunciar.

También mencionó que es muy valioso exigir a las autoridades atención y protección para los más vulnerables; de lo cual resaltó que ha visto a la sociedad venezolana más organizada y enfocada en promover actividades humanitarias a favor y atención de niños, niñas y adolescentes en riesgo. “Eso dice mucho de quienes somos como país… y hay que seguirlo haciendo”.

