COLUMNA El rincón de los miércoles #17May

Las encuestas siguen favoreciendo a María Corina Machado cuando se pregunta por el nombre y el apellido de la próxima Presidente de la República surgida como ganadora de las próximas Primarias., donde también ocupan lugares privilegiados los nombres de Henrique Capriles, quien será nuevamente de la partida, como suele decirse, Benjamín Rausseo, el famoso Conde del Guacharo y Juán Guaidó. Los otros candidatos, en el lenguaje hípico, vienen atrás. Si María Corina se impone será, no solamente, la primera mujer que llegue a la Jefatura del Estado. Recuérdese que ya hubo una dama la que aspiró el cargo, llamada Irene Sáez, quien fuera gobernadora de la Isla de Margarita. Otra encuesta que vimos se relaciona con el tema electoral y relacionado con el problema económico y las aspiraciones de los venezolanos se refiere al salario de los venezolanos, la mayoría responde que el próximo gobierno debe aumentar los sueldos en 700 dólares mensuales. En cuanto a las elecciones en los Estados Unidos, las consultas muestran cierta ventaja para Joe Biden para mantenerse en el poder sobre las opciones de Donald Trump y Ron DeSantis, actual gobernador de la Florida, los demás no cuentan…

A lo mejor ustedes no lo saben, pero pocos saben que Shakira habla siete idiomas y escribió su primera canción a los 10 años que se la dedicó a su padre antes de comenzar a recibir premios que la convirtieron en una de las más grandes intérpretes juveniles. Hoy, la colombiana está viviendo en la ciudad de Miami. Creo también que ustedes saben que Shakira fue invitada para ser protagonista en una película del Zorro, pero como no hablaba bien el inglés, el papel se lo dieron a una estrella del cine inglés… Frente al Manchester: Hoy el equipo blanco enfrenta un muy difícil compromiso que tiene que ver con el título de la Champions. Carlos Anceloti al ser entrevistado ayer dijo que el coraje marcará la diferencia en el partido y que ya tenía un plan no solamente para derrotar a los ingleses, sino detener a Erling Haaland, la estrella de Guardiola y toda su gente. NO vamos a plantear un partido para parar a un jugador, lo haremos para detener a un equipo que es muy peligroso El técnico de la Casa Blanca está muy ilusionado después de haberse conquistado la Copa del Rey y alabó hasta el cansancio del brasileño Rodrygo, autor de los dos goles frente al Osasuna para llegar a la Copa número 20.

El gobernador de la Florida Ron DeSantis prohibió a ciudadanos chinos comprar tierras en su jurisdicción porque no quiere al partido comunista chino en el Estado del Sol y que se debe mantener a La Florida como un Estado Libre a menos que sean estadounidenses o residentes permanentes, agregó que la seguridad alimentaria es un caso de seguridad nacional por lo cual no quiere que los chinos comunistas estén a cargo de ninguna producción de alimentos en el sureño estado la ley también prohíbe a los ciudadanos de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela poseer tierras de las 10 millas de bases militares, aeropuertos y centrales eléctricas.

