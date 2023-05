Ocariz propone «encerrona» de precandidatos para definir rol del CNE en primarias #17May

Trabajo de : www.talcualdigital.com/

Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia, planteó llegar a un acuerdo político que derive en una primaria fuerte y sólida, donde se proyecte la unidad real de toda la oposición

El dirigente nacional del partido Primero Justicia (PJ) Carlos Ocariz propuso un encuentro entre los candidatos de la oposición a fin de definir el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso de elección primaria convocado para el 22 de octubre.

«Es urgente una encerrona entre quienes van a participar en las primarias, estoy convencido que pueden llegar a un acuerdo, un punto medio para el país. En el año 2012 aquí se hizo una elección en la oposición y no tuvimos problemas. Debemos animar a la gente, darle esperanza al ciudadano y vencer esa apatía que hoy consume al venezolano, para ello, hay que rescatar la confianza y actuar», dijo.

De acuerdo con una nota de prensa, Ocariz dijo que la discusión debe basarse en las necesidades del venezolano. Insistió en que el pueblo pide unidad. Planteó llegar a un acuerdo político que derive en una primaria fuerte y sólida, donde se proyecte la unidad real de todos.

Señaló que la Comisión Nacional de Primaria como órgano rector, debe ser respetada por la sociedad venezolana. Subrayó que no puede llegar octubre y que la oposición continúe la discusión de si las primarias se realizarán o no con apoyo del CNE.

«La primaria es vital, en ese proceso se va a definir el candidato que enfrentará a Maduro, sin embargo, no podemos permitir que llegue octubre y sigamos discutiendo si es o no con el CNE, existe una Comisión Electoral para llevar a cabo la elección, ellos son autónomos pero debemos buscar esa unidad real, donde todos y quienes participen en ese encuentro sean escuchados. La oportunidad de oro que tenemos en 2024 no la vamos a desaprovechar».

