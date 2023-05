AvanceIMP Testimonio de un pensionado: «Lo que recibí hoy me alcanza solo para una chuchería» #19May

Este viernes 19 de mayo inició el pago de la pensión a los pensionados del país, correspondiente al mes de junio, cuyo monto está establecido en Bs 130.

En este contexto, El Impulso realizó una consulta a los ciudadanos que les corresponde recibir este beneficio social, los cuales indicaron que este monto es insuficiente ante el alto costo de la vida en Venezuela.

«130 bolívares me pagaron en el banco y eso no alcanza ni para comer ni el pasaje, tengo que buscar trabajo, a esta edad no se consigue sino de vigilante», expresó uno de los consultados.

«La pensión me alcanza para una chuchería, es una burla del gobierno», dijo por su parte otra ciudadana.

La misma situación padece María Alvarado, una adulta mayor que debe elegir entre comprar algo de comida o un par de medicinas.

«Tengo varias medicinas que tomarme y no me alcanza, mi hijo es un empleado publico y lo que gana tampoco le alcanza. Esos 130 bolívares se me van en el café, azúcar, una harina y si a caso medio kilo de alas de pollo», indicó.

Por último, señalaron que se encuentran a la espera de recibir el llamado bono de «guerra económica» ofrecido por la administración de Nicolás Maduro.

