Comisión Nacional de Primarias apoya el Pacto de Respeto y no Agresión propuesto por Mujer y Ciudadanía y Espacio Civil #19May

El Pacto de Respeto y no Agresión que se propone a los candidatos de la oposición que participarán en el proceso electoral previsto para el 22 de octubre, el cual fue muy bien recibido por este cuerpo colegiado, presentaron la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía y Espacio Civil a la Comisión Nacional de Primarias.

Por Mujer y Ciudadanía asistió su presidenta, Arquitecta Aixa Armas y el integrante de su Consejo Consultivo, Magistrado emérito Román Duque Corredor, quienes expresaron a la comisión, liderada por el doctor Jesús María Casal, el apoyo de la asociación civil de elevar el nivel de debate entre los aspirantes opositores.

“Consideramos que ese Pacto de Respeto y no agresión debía ser conocido por la Comisión Nacional de Primaria para promoverlo de manera que se sugiriera el patrón de conducta para los candidatos que piensan competir en el proceso que se efectuará el 22 de octubre. Esta Comisión ha publicado reglamentos complementarios, dónde uno de ellos es sobre la propaganda electoral y hemos visto con agrado que se incluyó parte de nuestros planteamientos en unos de los artículos donde dice que los candidatos deben de seguir la regla de la buena fe, el respeto y la no violencia. Pero más allá de que fuera una consagración en un reglamento debería ser parte del mensaje, vamos a decir de la doctrina de lo que son las elecciones primarias en Venezuela, no porque se trate de buscar de cómo salir de un gobierno, sino como instructor de mejorar la Democracia”, finalizó el doctor Román Duque Corredor.

Además, la Comisión Nacional de Primaria, le expresó a los visitantes que se aprovechará el plan de los estudiantes del diplomado de Formación Política y Ciudadana de llevar el Pacto de Respeto y no agresión a todas las capitales de Venezuela, para realizar talleres explicando sobre la primaría, pues como expresó la Lic. Carmen Grijalba: “Todavía hay muchos venezolanos que no tienen claro el papel tan importante que tiene para fortalecer la democracia este proceso político, afianzando lo electoral como mecanismo para los cambios que requerimos”.

