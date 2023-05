OPINIÓN Con voz propia: La Iglesia marcó el rumbo #19May

Dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez ambicionaba perdurar en el criminal mando que desde hacía 10 años asediaba a la ciudadanía venezolana. La voz de la Iglesia se hizo escuchar el 1º de enero de 1957 en pastoral elaborada por Monseñor Feliciano González. Fue factor fundamental en la caída del tirano. La carta pastoral del arzobispo de Caracas, Rafael Arias Blanco, fue como un campanazo que despertó la conciencia de los venezolanos y desarmó la censura que el régimen usaba como un muro de contención. Lo dejó escrito Gabriel García Márquez (el Gabo después laureado con el Nobel de Literatura)

Emblemáticas las figuras y sus protagonistas que resaltaron los líderes de las FANS entre ellos el Coronel Hugo (Enrique) Trejo, que con el Ejército comenzó a planificar una conspiración. Para entonces era considerado el de la opción más adecuada, análisis del capitán de la época Luis Eduardo Sucre, con su homónimo de grado Luis Alberto Peña, de amplia acción contra la dictadura perezjimenista y de grata recordación para los esperanzadores militares insurgentes en 1992, en cuya defensa jurídica Por cierto, recibió el primer día de 1958 estrenando la autopista del centro, próxima a ser inaugurada. Pese a los fracasos de las acciones fue de gran impacto. Apropiado en el comento el pensamiento de Simón Bolívar: “Para juzgar de las revoluciones y de sus actores, es necesario observarlos muy de cerca y juzgarlos muy de cerca”. MPJ sepultó una aspiración para perpetuarse en el Poder con métodos salvajes de tortura.

Dicho 1º de enero del ya histórico, el mayor capitán Martin Parada y un grupo de oficiales se rinden y viajan a Barranquilla a bordo del avión presidencial “La Vaca Sagrada”.

José Giacopini Zárraga, y profundo conocedor de nuestra historia contemporánea, sirvió los del golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, contra el General Isaías Medina Angarita; Gobierno Constitucional de Rómulo Gallegos, MPJ, y por añadidura amigo cercano del presidente, Hugo Chávez.

Tal 1º fue uno de los pocos líderes civiles que permaneció al lado de MPJ y le felicita por la victoria obtenida. Pero le noto triste y “¿Por qué llora?”

“Estoy decepcionado. Esos oficiales me lo deben todo a mí. A mí me deben los ascensos. Nada de lo que me han pedido lo he negado, le contestó. Yo he sido quien ha convertido esas armas en lo que son hoy, modernas y poderosas ¡Y fíjese cómo me han pagado…!”

Sí bien la situación económica que se vivía no era la mejor, PCV, URD, AD y COPEI, integran Junta Patriótica.

E1 21 de enero de la transición a la histórica data del 1º de dicho mes se dieron pronunciamientos públicos de instituciones como Colegio de Ingenieros, Asociación Venezolana de Periodistas, que con valentía y sin vocación oportunista, firmaron con nombre a apellidos sus directivos; federaciones obreras y sectores empresariales.

Hugo Trejo, es interrogado personalmente por MPJ, quien le amenazó: “De haber insurgentes les fusilaré inmediatamente para escarnio y ejemplo de la oficialidad no institucionalista”.

El 1º de enero un caza “Vampiro” piloteado por Edgar Suárez Mier y Terán atraviesa las torres de ciudad y despierta sorprendida. Martín Parada y 13 oficiales se rinden y viajan a Barranquilla en avión presidencial La Vaca Sagrada.

Esperaban la tranquilidad con instauración de industrias básica como Siderúrgica y Petroquímica, electricidad del Caroní. Plan Ferroviario, colonización agrícola del cual Turen era Piloto, Ciudad Universitaria, entre lista enumerada por el historiador Agustín Blanco Muñoz. Con todo y eso surgió el democrático 23 de Enero en el cual preponderan olvido del maletín con millones de dólares, pese a que tiranuelo se convirtió en millonario del mundo, al igual que sus pandilleros colaboradores.

Para Hugo Trejo quedó la esperanza que La Revolución no ha Terminado, aunque para Luis Enrique Sucre ese 1º de Enero resultó El Fracaso de un Triunfo.

Alberto Jordán Hernández

