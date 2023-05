COLUMNA Ajedrez para todos (9) #20May

EL GM CHINO DING LIREN ES EL 17º. CAMPEÓN MUNDIAL DE AJEDREZ

El domingo 29 de abril el GM chino Ding Liren se tituló y fue coronado como el nuevo campeón mundial de ajedrez al derrotar al GM ruso Ian Nepomniachtchi en la 4ª partida del primer match de desempates. Es el primer ajedrecista chino campeón mundial de ajedrez clásico, antes le precedieron con la corona mundial 9 de Unión Soviética o Rusia, 2 de Alemania, 1 Cuba, 1 Holanda, 1 de USA, 1 del India y 1 de Noruega.

En mi columna No. 8, publicada ese sábado 29 de abril, opiné que el GM Ding Liren era mi favorito para ganar este título mundial dejado vacante el pasado julio 2022 por el GM noruego Magnus Carlsen. Ganó el título quien arriesgó más (tremenda movida 36….Tg6!) auto clavándose la torre, movida que no esperaba Nepo, y quien controló mejor sus nervios y ese fue el GM Ding Liren quien en las entrevistas post match se ha mostrado como un joven modesto, sencillo, su madre le administra los premios ganados (en este match Ding se embolsilló 1 millón de dólares) y hasta parece que Ding no se lo cree que es el campeón mundial de ajedrez, así esta semana Ding Liren, Nepo y otros 6 ajedrecistas élite están jugando un torneo en Bucarest, Rumanía, y antes de una partida se le acercó el ex campeón mundial Gary Kasparov a saludarlo y la foto es todo un poema: Ding parece emocionado por el saludo de Kasparov, y cuando Gari le dice que está saludando al nuevo campeón mundial Ding mira a todos lados y se queda observando a Kasparov como diciendo “Ud. es el gran campeón”. Finalmente, en una conferencia que presenté en la sede de la Alianza Francesa de Barquisimeto en 2016 titulada “La Nueva Escuela China de Ajedrez” hice la predicción que debido al vertiginoso desarrollo del ajedrez en China estimaba que antes del 2026 un GM chino podría ser campeón mundial de ajedrez y ahí está: el GM Ding Liren.

Ajedrez en Plaza José Ángel Álamo y Liga Senior

Plaza José Ángel Álamo

Me es grato informar que la plaza José Ángel Álamo, ubicada en prolongación de Crra. 21 que baja hacia el CC Sambil, Barquisimeto, fue ambientada con varios motivos de ajedrez: piezas gigantes coloridas, tableros ajedrezados y palabras alusivas al juego ciencia. Felicitaciones a la Alcaldía de Iribarren ente que presumo fue la que coordinará esta iniciativa. Una vecina de la zona me dijo: “Lo hicieron porque a 1 cuadra vive un Sr. de 80 y tantos años quien fue campeón de ajedrez del estado Lara”, le dije: “Conozco a ese Sr. es mi amigo el Ing. Francisco Ferrer Wurst, yo jugué en ese torneo en 1972 y fui el sub campeón del estado Lara”. Sugiero que visiten esta plaza, tiene árboles grandes con mucha sombra y vean las figuras de ajedrez instaladas.

Otra noticia de esa zona es que un grupo de ajedrecistas de la tercera edad nos hemos reunido un par de sábados en casa del amigo Francisco Ferrer a jugar partidas de amistosas de ajedrez y estamos considerando organizar y fundar una “Liga Senior” para competir en torneos personas de la tercera edad. La Federación Mundial de Ajedrez (FIDE) incluye en sus reglamentos esta liga Senior y la divide en 2 sub categorías: 1) para personas con edades entre 50 y 64 y 2. Personas con edades de 65 o más años. Así el sábado 06 /05/ nos reunimos en casa de Ferrer mi persona, Ferrer, Emilio Uchest, el Dr. Félix Valderrama y el amigo Alberto Chami, tuvimos una tarde ajedrecística y comentamos lo referente a la Liga Senior en Lara.

Roy Meléndez, Francisco Ferrer, Emilio Uchest, Félix Valderrama y Alberto Chami

La partida inmortal de china cuando debutó en la Olimpíada Mundial de Ajedrez, Buenos Aires, 1978

El ajedrez fue prohibido en China desde 1948 cuando Mao-Tse-Tung tomó el poder militarmente e inició la gran “Revolución Roja China”, todo un fracaso que causó hambrunas y la muerte de unos 20.000.000 de chinos. Mao murió en 1976 y el nuevo primer ministro Deng Xio Ping abolió las medidas prohibidas por Mao, entre ellas la prohibición de jugar ajedrez. Por esta razón China debutó tarde en una olimpíada mundial y lo hizo en Buenos Aires, 1978. En la 8ª ronda le toca a China enfrentar al fuerte equipo de Holanda, con el GM Jan Hein Donner en el 1er tablero, un reconocido y fogueado ajedrecista y China tiene al MI Liu Wenzhe contra Donner. Nadie daba medio por China, sucede que Wenzhe derrotó a Donner en 20 movidas con sacrificio de Dama incluido, todo un asombroso e inesperado resultado, veamos la partida:

Blancas: MI Liu Wenzche vs. Negras: GM Jan Hein Donner (Holanda).

e4 d6 2. d4 Cf6, 3. Cc3 g6, 4. Ae2 Ag7, 5. g4 h6, 6. h3 c5, 7. d5 O-O 8. h4 e6, 9. g5 hxg5 10. hxg5 Ce8, 11. Dd3 exd5, 12. Cxd5 Cc6, 13. Dg3 Ae6, 14. Dh4 f5, 15. Dh7+ Rf7, 16. Dxg6! Rxg6, 17. Ah5+ Rh7, 18. Af7 +descubierto Ah6, 19. g6+ Rg7 20. Axh6+ Abandonan (1 – 0).

Por: Prof. Roy D. Meléndez (Experto Nacional y coach en ajedrez).

