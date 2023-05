Activos por la Luz: 76 cortes eléctricos y 15 fluctuaciones de voltaje en la última semana en Lara #23May

Activos por la Luz indicó que en la última semana, comprendida entre el 15 al 21 de mayo, 33 sectores del estado Lara registraron cortes del servicio eléctrico.

En este sentido, la organización civil manifestó que el racionamiento eléctrico se ha incrementado, al contabilizar 76 cortes y 15 fluctuaciones, los cuales sumaron 197 horas con 41 minutos.

En promedio fueron 2 horas y 45 minutos la duración de las interrupciones del servicio eléctrico.

Activos por la Luz también detalló que fueron 23 sectores de Iribarren y 9 de Palavecino los que se vieron afectados, entre los que se encuentran La Morenera, El Amanecer, El Paraíso, Los Rastrojos, Villas Almariera y Villas Cabudare.

Cabe resaltar que en una consulta realizada por El Impulso, comerciantes del este de Barquisimeto reportaron que al menos tres veces por semana padecen cortes eléctricos de hasta cuatro horas, situación que afecta sus ventas.

Amalia Suárez, encargada de un establecimiento comercial, indicó que el racionamiento en el sector donde se encuentra no tiene un horario establecido, por lo que se les dificulta tomar sus previsiones.



«Acá se nos va a la electricidad aproximadamente dos veces a la semana y trabajamos con planta eléctrica siempre y cuando tengamos gasolina. Son cuatro horas de racionamiento y no hay días fijos. Es un tema complicado, no es cuestión de que no quiten la luz, sino hacer el trabajo de mantenimiento», declaró.

La Morenera, El Amanecer, El Paraíso, Los Rastrojos, Villas Almariera y Villas Cabudare recibieron 4 cortes con 23 horas, 39 minutos de duración. — Activosporlaluz (@activosporlaluz) May 22, 2023





