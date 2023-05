OPINIÓN Se busca un Emprendedor: En la bicicleta encontramos la felicidad y un trabajo #23May

“La bicicleta es la cima del esfuerzo humano, un efecto ambiental casi neutral junto con la capacidad de viajar grandes distancias sin molestar a nadie”

Jeremy Corbyn

Es el medio de transporte ideal: es bueno para el cuerpo, el alma y el medio ambiente. Y también puede convertirse en una profesión.

Según un estudio encargado por la Federación Europea de Ciclistas, la industria del ciclismo empleó alrededor de 655,000 personas en Europa en 2014. La mayoría de estos trabajos estaban relacionados con el cicloturismo, incluyendo alojamiento y restaurantes. El estudio también predijo que, si la cuota modal del ciclismo se duplicará, se podrían crear más de 400,000 empleos adicionales, alcanzando un total de más de 1 millón de empleos en la economía del ciclismo para el año 2020. Contando no sólo quién fabrica, repara, vende o diseña dos ruedas: todo tipo de actividades florecen en torno a la bicicleta. Hay quien lo utiliza para repartir paquetería, otros como medio de transporte para unas vacaciones en familia en contacto con la naturaleza.

Y de nuevo, la bicicleta se convierte en el punto de partida para crear lugares de encuentro y cultura, desde el restaurante hasta la biblioteca temática. Obras innovadoras, a menudo nacidas gracias al redescubrimiento de una pasión reinterpretada de manera creativa.

Así, localizamos a seis mujeres, que aman la bicicleta hasta el punto de convertirla en el medio no sólo para mantener un estilo de vida saludable, sino también para crear una profesión.

En primer lugar, tenemos a, Fernanda Pessolano (1966) es una artista apasionada por el ciclismo y la naturaleza, siempre ha realizado talleres de arte y fomento de la lectura para niños y jóvenes, y programa eventos culturales para la asociación Ti con Zero. En 2013 fundó la Biblioteca de bicicletas Lucos Cozza, la única en Europa dedicada al ciclismo y la bicicleta, una biblioteca para entusiastas: Dos mil volúmenes dedicado a las dos ruedas. Dedicó la instalación artística «Coppi última» a la bicicleta, la exposición de ilustraciones táctiles «Los 10 porqués de la bicicleta», con transcripción en braille, la exposición de teatros y dioramas «Giro giro tondo» inspirada en la vuelta de Italia, y el gran juego de la oca «Los campeones y los aleros».

Cuenta que, la ha añadido a su vida y es parte de ella, como un vestido. Vivía en Friuli-Venecia Julia una región del noreste de Italia que limita con Austria, Eslovenia y el mar Adriático. Es hogar de las montañas Dolomitas de cimas agudas y viñedos de vino blanco. Trieste, la capital, fue alguna vez parte del Imperio austrohúngaro en el siglo XIX.

Sus paisajes famosos incluyen el barrio antiguo, la plaza Piazza dell’Unità d’Italia frente al mar y el Castillo de Miramar, una antigua residencia real, cuenta con una población total de 1.215 millones (2019). Iba a la escuela todos los días en bicicleta.

He estado tomando vacaciones sobre dos ruedas durante 15 años: por ejemplo, en la Toscana o en el Danubio.

Además, sostiene que “El amor por las dos ruedas me ha llevado a crear una biblioteca personal de libros dedicados a la naturaleza y el deporte. Además, como freelance, me he ocupado de proyectos de fomento de la lectura. Cuando llegué a los 2000 volúmenes, en 2013, logré colocarlos en el espacio dedicado de la antigua Cartiera Latina, dentro del Parque de la Appia Antica en Roma.

Hoy todos mis libros están disponibles.

Señala que todavía no he conseguido anexar la biblioteca al circuito de librerías de Roma que facilitaría el intercambio y la posibilidad de préstamos. El contacto con los chicos me gratifica, pero cansa, sin embargo, el poder encontrar financiación.

Definitivamente, sueña con crear una única biblioteca multimedia que recopile todo el material producido sobre las bicicletas en Italia, incluso aquellos que se conservan en los archivos de los museos.

CONTINUARÁ…

