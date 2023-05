César Pérez Vivas: Todos los días la gente me pide que la ayude #24May 

El doctor César Pérez Vivas, precandidato de Concertación Ciudadana, dio a conocer que todos los días recibe en su teléfono solicitudes de ayuda de personas que no tienen qué comer, de otras que requieren medicamentos y hasta de quienes no tienen cómo enterrar a uno de sus parientes.

La situación de quien, a través de unas elecciones el año próximo, llegue a la presidencia de la República será muy compleja, expuso en declaración hecha a este medio. Porque la crisis humanitaria es muy compleja, ya que en el país hay millones de personas padeciendo hambre, pobreza y miseria; afectadas por los malos servicios de agua, electricidad, combustibles; desesperadas por cuanto se encuentran enfermas y no tienen cómo adquirir los medicamentos; y son innumerables aquellas que carecen de trabajo.

No se les pueden enviar a los colectivos y a los funcionarios uniformados como hace este gobierno, para que los agredan cuando reclaman sus salarios y beneficios que les han sido quitado; o cuando protestan porque no tienen gas o no tienen agua ni siquiera para preparar los escasos alimentos; o cuando exigen que les reparen las cloacas.

El presidente que sustituya a Nicolás Maduro tiene que tener una gran capacidad para gobernar con unos poderes que no le son afectos, expresó. Yo tengo experiencia sobre ese particular porque, por ejemplo, ordenaba que se hiciera una reparación en una vía y, entonces, llegaba la Guardia Nacional para impedir los trabajos dizque esa era competencia del gobierno nacional.

Yo quiero ser presidente de Venezuela para la transición, la cual tiene que tener una duración de cinco años, durante los cuales hay que reinstitucionalizar el país, expuso. Al mismo tiempo hay que cambiar el modelo político y económico del país, porque éste que se ha implantado no ha servido para nada, sino que ha empobrecido a Venezuela y ha obligado a más de 7 millones de venezolanos a abandonar su territorio con el fin de encontrar un trabajo con un salario digno y ayudar a sus familiares que deja aquí, para evitar que éstos mueran de hambre o de mengua.

Resaltó que cuando fue gobernador del Táchira tenía sobre su administración el Consejo Legislativo, la Contraloría, la Fiscalía y los cuerpos de seguridad controlados por el Ejecutivo Nacional.

Ya sabe desenvolverse en un medio de dificultades, pero lo que persigue es devolverle a Venezuela la democracia, hacer que las instituciones tengan autonomía e independencia y, desde luego, administrar honestamente los recursos del Estado, porque la corrupción desenfrenada, descomunal y a todos los niveles, ha depauperado al país y los corruptos andan olímpicamente disfrutando del dinero mal habido.

