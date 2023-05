Freddy Superlano se compromete a trabajar en favor de la candidatura que gane las primarias #24May

El candidato de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano, se comprometió a trabajar en favor de la candidata o candidato que triunfe en las primarias del 22 de octubre y se convierta en el abanderado opositor para las elecciones presidenciales.

En entrevista con Isnardo Bravo en VPI TV, Superlano destacó que “parte de los errores que hemos cometido en el pasado es pretender, creer, de que la solución está en una sola persona, cuando realmente está en un colectivo”. Planteó que las primarias servirán para “que podamos amalgamar alrededor de ese mensaje un cambio en la política venezolana”.

Aunque considera que Nicolás Maduro es “un dictador” y que no hay garantías de que entregará el poder en caso de perder las elecciones presidenciales en 2024, Prosperi indicó hay que poner al oficialismo “en una disyuntiva entre reconocer o no reconocer, entregar o no entregar”.

“Hay una oportunidad para derrotarlo y que sea tan contundente que no tenga otra opción que dejar el poder”, sentenció.

