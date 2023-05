En 20% se ha incrementado la reparación de artefactos por cortes eléctricos en Barquisimeto #25May

En una consulta realizada en establecimientos dedicados a la reparación de artefactos en Barquisimeto, los encargados indicaron a El Impulso que debido al incremento del racionamiento eléctrico, diariamente reciben hasta 15 equipos dañados.

«Como en un 20% ha aumentado la afluencia de personas que vienen con sus electrodomésticos como ollas arroceras, cocinas y cafeteras», declaró una propietaria de un local.

«También recibimos ventiladores, sobretodo los de aluminio que son más vulnerables ante las fallas eléctricas, ya que no aguantan el impacto de electricidad al llegar el servicio, en cambio los de cobre resisten más», agregó.

Franklin Rivas, otro de los consultados, señaló que en su local ha aumentado considerablemente el número de clientes afectados por el racionamiento del servicio eléctrico.

«Todo afecta pero los bajones afectan más, pues sube y baja bruscamente el voltaje y eso daña la fuente de poder de los aparatos. Por eso hay que mantener desconectados los electrodomésticos», manifestó.



Los equipos que por lo general recibe en su local son freidores de aire y microondas, seguido de televisores.

Los costos de las reparaciones varían dependiendo del artefacto y el daño registrado. En el caso de los televisores el monto se ubica entre los 30 y 25 dólares, ventiladores entre 5 a 20 dólares, hornos entre 20 a 25 dólares y arroceras 5 dólares.

Cabe resaltar que en una consulta realizada por El Impulso, comerciantes del este de Barquisimeto reportaron que al menos tres veces por semana padecen cortes eléctricos de hasta cuatro horas, situación que afecta sus ventas.

Amalia Suárez, encargada de un establecimiento comercial, indicó que el racionamiento en el sector donde se encuentra no tiene un horario establecido, por lo que se les dificulta tomar sus previsiones.



«Acá se nos va a la electricidad aproximadamente dos veces a la semana y trabajamos con planta eléctrica siempre y cuando tengamos gasolina. Son cuatro horas de racionamiento y no hay días fijos. Es un tema complicado, no es cuestión de que no quiten la luz, sino hacer el trabajo de mantenimiento», declaró.

