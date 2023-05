OPINIÓN ¿Cómo edificar una nueva oposición? #25May

Cada vez son más los venezolanos que no quieren saber nada de la política. La dictadura que durante tantos años ha oprimido, torturado y castigado inmerecidamente al pueblo, y los líderes que dijeron ser de oposición y terminaron bailando al son de Maduro, han terminado por desencantar a millones de ciudadanos que cifraron sus esperanzas en un cambio. No obstante hay una oposición real, y es la inmensa mayoría del país. La sociedad civil se está uniendo y nuevos liderazgos existen en las comunidades, en los barrios y en el exterior. Es precisamente este momento un tiempo de reinvención social. El cogollo político que desilusionó a los venezolanos ha quedado atrás. Nuevas esperanzas iluminan el futuro.

No serán los actuales dirigentes de partido los que emancipan a la nación.

El llamado es a que cada uno de los venezolanos ponga al servicio del país su talento y que se unan los que están dentro y los que estamos afuera, para darle forma a un movimiento social que vuelva a recuperar la democracia nacional.

El país ansía nuevos representantes y es momento de estar a la altura de las circunstancias y empezar a plantar las bases de ese cambio que toda la nación necesita. Empecemos por resaltar lo bueno que hacen nuestros paisanos, por dar a conocer a quienes están dejando el nombre de nuestra tierra en alto.

Nuestros políticos actuales no han tenido ni el carácter ni la visión necesaria para conducir a Venezuela hacia la libertad, tampoco tienen los pantalones para no claudicar ante la dictadura chavista.

No es dialogando con un régimen asesino como se logra recuperar la democracia, tampoco participando en elecciones amañadas en las que el órgano rector electoral es manejado por la dictadura. Es necesario tener la voluntad de enfrentar al tirano y luchar con ahínco para lograr nuevamente el apoyo internacional que en otrora tuvimos pero que el interinato de Juan Guaido no supo o no quiso encaminar hacia la liberación de Venezuela.

Grant Torres

