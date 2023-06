Freddy Superlano desde Carabobo: «La primaria es el mecanismo que unirá a los venezolanos en una sola idea» #2Jun

Junto a cientos de carabobeños, el candidato a la primaria realizó una asamblea donde aseguró que en el 2024 el pueblo se reencontrará en las calles en libertad y democracia.

“Hoy les pido desde Carabobo que salgan y le cuenten a todos que nosotros vamos a encontrar la manera de ponernos de acuerdo, cuéntenle que no estamos comiendo finta, y que va a ser por primarias, un mecanismo que unifique a todos los venezolanos en una sola idea, no solo en un hombre o una mujer si no en una idea de cambio, en un mensaje, cuéntenle que hemos tomado la determinación de hacerlos libres», afirmó el candidato a la primaria por Voluntad Popular, Freddy Superlano.

Cientos de carabobeños se congregaron en una asamblea de ciudadanos en la que manifestaron su respaldo a Superlano y se comprometieron en trabajar para defender la voluntad de los venezolanos en las elecciones del 2024.

«Hay un grupo de hombres y mujeres que han decidido enfrentar el reto que se viene. Lo que se avecina no solo son inhabilitaciones, persecución y muchas cosas más, la dictadura le tiene miedo al liderazgo que salga de la primaria, pero ellos están subestimando el poder de la gente. Nos corresponde a nosotros actuar de forma inteligente, luchar para llegar a la elección, que Maduro se sienta ganador y luego esperarlo en la bajaíta organizados para ganar de forma contundente y masiva», señaló.

Asimismo, recordó que la victoria de Barinas se logró gracias a la organización de todos los sectores de la unidad, y el compromiso de transformar esa organización en votos y defenderlos.

«No vamos a dejar solo al pueblo, los vamos a llevar al 2024 con una opción unitaria y esa opción va a derrotar a Maduro. Ese viento de cambio que sopló en los Llanos, ese espíritu de Páez que recorrió Barinas, hoy está recorriendo todo el país, hay un pueblo bravío que dice no más y que está preparado para levantarse y defender en las calles, si es necesario, nuestra victoria», añadió.

Para finalizar, pidió a los venezolanos dejar de creerle al régimen «porque nos engañaron, son los responsables de que nuestro sueldo no valga nada, son los responsables de que nuestros hijos estén fuera del país, que nuestros profesionales no tengan un sueldo digno, vendieron una solución y lo que tenemos hoy es desidia y miseria».

Con información de Nota de Prensa.

