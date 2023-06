Capriles tras la agresión en Valencia: Lo que ocurrió no nos va a parar #4Jun

El precandidato de Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, aseveró este sábado tras la agresión que sufrió el viernes 2 de junio en Valencia, estado Carabobo, mientras se encontraba visitando la comunidad de Santa Inés que «lo que ocurrió no nos va a parar».

«Lo que ocurrió ayer fue el uso de la violencia, mandarnos cobardemente a un grupo de mujeres a agredirnos y golpearnos, el venezolano no es violento, menos la mujer venezolana, lo que queda claro es el carácter de los que están detrás de esa agresión», dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

- Publicidad -

Capriles condenó y rechazó estos actos afirmando: «le decimos a las comunidades que nuestro compromiso es inalterable. Voy a seguir visitando los barrios, las comunidades más pobres de nuestro país que son quienes más necesitan nuestra ayuda, quienes no tienen voz, porque el poder no permite que se expresen, los chantajean, los presionan. En las comunidades también hay enchufados, los que manejan la caja de comida, los servicios públicos, los que chantajean con los bonos».

Finalizó agradeciendo las palabras de solidaridad de todas las personas, «lo de ayer no nos va a parar, ustedes saben el compromiso que tengo con los más vulnerables, siempre he dicho que esto va más allá de una candidatura, se trata de una causa, sabemos quiénes están detrás de eso, pero también sabemos también son minoría, que no representan el sentimiento venezolano y el deseo de cambio que tiene el país, agradezco cada palabra de solidaridad, sigamos adelante».

Aquí estamos, nada ni nadie detendrá nuestra lucha que es la de millones de venezolanos. Nuestra causa es sacar a Venezuela y a los venezolanos del fracaso a donde nos han llevado los que pretenden usar la violencia para mantenerse.



¡Seguimos, nuestro país siempre valdrá la… pic.twitter.com/IvivIkH8Ln — Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 3, 2023

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. - Publicidad - ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí