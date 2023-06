RETACITOS #4Jun

Sigue tomando fuerza caso de la Gran Estafa de Plaza Mayor, como ya se le conoce en los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales. En este caso hay que remontarse hasta la época en la que Casa Propia E. A.P era la tapa del frasco de las entidades de intermediación financiera de la época. En esa época al parecer se aprobó un fideicomiso, donde la entidad pone el dinero para la construir la Sala de Convenciones en el Triángulo del Este, los dineros comienzan a fluir y se comienzan a desviar recursos de la SC hacia otras obras como el conjunto Plaza Mayor, la gente al ver la construcción se engolosinan y comienzan a comprar los inmuebles. Al final del día cuentan que los dineros para la ejecución de la Sala de Convenciones los distrajeron, pero no conformes con eso, también dizque se rasparon los dineros de quienes estaban adquiriendo los apartamentos y locales comerciales. Es por eso que 8 de los miembros de la directiva de Casa Propia, andan de carreritas, todos están fuera del país y no hay posibilidades que retornen al país, pero la mayoría tiene sus bienes, por lo que no se descarta la confiscación de inmuebles con la finalidad de compensar tanto a los propietarios y al Estado, comentándose tras bastidores que muchos de estos bienes están Colinas del Parral y Colinas del Turbio. También la autoridades aseguran que ya tienen en cartera, un edificio ubicado al frente del CC en la carrera 19; un hotel en el oeste de la ciudad, una de las mayores constructores del estado Lara y una edificación de servicio de salud. Se estima que el monto de lo estafado, estimado en forma moderada, pudiera oscilar entre los US$ 35 y los US$ 40 millones, donde la Ley de Extinción de Dominio jugará papel determinante porque al parecer se apropiaron de la plata de los ahorristas de Casa Propia. Así que amanecerá y veremos.

***

- Publicidad -

Sobre este escabroso tema, una amiga lectora nos hace llegar el siguiente comentario: “Definitivamente bien dicho está, que el zorro pierde el pelo pero no la maña. Y es que en lo relacionado con el llamado «escándalo inmobiliario» más grande del país, el denominado Triángulo del Este más de uno tiene las manos embarradas. Por lo cual sería muy importante que para llegar al origen del problema (o del delito y los responsables), deberíamos comenzar por decir en primer lugar que aquí los primeros estafados fueron los barquisimetanos que vieron cómo frente a sus ojos se vendían unos terrenos a precios escandalosamente insignificantes. ¿Quiénes ganaban con esto?. ¿Qué intereses movieron a los concejales para aprobar la venta de estos terrenos?. ¿De dónde vino la propuesta para la venta de estos bienes Municipales?. ¿Acaso las autoridades locales para aquel momento (2007), no disponían de planes de desarrollo propios que incluyeran estos terrenos?. Genera mucha suspicacia toda esta situación, porque esto ocurrió en uno de los mejores momentos del presupuesto público nacional dónde los ingresos petroleros generaron grandes márgenes de ganancias dados los altos precios del petróleo en los mercados internacionales. Hoy día se hacen los Willis, tratando de evadir responsabilidades y queriendo explicar lo inexplicable. Pero lo peor del caso, es que estos personajes saben que tienen la soga al cuello y todavía siguen insistiendo, tratando de convencer será a los tontos por lo que está ya muy claro a la luz de éste lamentable desaguisado. Insistimos aquí los estafados fueron los barquisimetanos”. Su palabra vaya adelante, y hasta tanto no se demuestre lo contrario, esta es la verdad verdadera.

***

La decisión de la Comisión Electoral, encargada de ejercer el control del proceso de elecciones en diversas áreas de la Universidad Central de Venezuela, de suspender el proceso comicial debido a una serie de irregularidades que se venían observando en distintas áreas, y aun cuando no en una forma abierta y evidente, por debajo de cuerda se percibía que se estaban haciendo “cosas” para paralizar el proceso. Con esta decisión las expectativas que se habían generado en torno a la designación de sus nuevas autoridades centrales y decanales, así como los representantes profesorales en los diferentes cogobiernos de la institución, lo que no ocurría desde hace 11 años. Al fijar posición sobre esta materia, el Observatorio Electoral Venezolano, afirma que paralizó así un evento que había logrado convocar desde temprano una enorme y entusiasta participación de sus diversos sectores en los centros de votación. Un proceso electoral imprescindible para fortalecer la institución y que posibilitaría enrumbarla de cara a los desafíos que plantean los nuevos tiempos. Unas elecciones que, además, han estado siendo observadas con atención por otras universidades nacionales para aprender de la experiencia. Son también unas elecciones miradas por todo el país en la medida en que ellas pueden dejar sobre el tapete lecciones importantes con respecto a la crisis política de la sociedad venezolana. Por supuesto que la reacción de algunos grupos ultrosos, fue plantear de inmediato la renuncia de las autoridades de la UCV. ¿Qué pasa si esto ocurre? Estamos más que convencidos que se repetirá lo ocurrido en la Universidad Simón Bolívar, cuando se produjo la ausencia permanente del rector, por muerte y en menos que canta un gallo, el régimen les impuso unas autoridades a dedo y han tenido que soportarlas, aun teniendo el rechazo de toda la comunidad universitaria.

- Publicidad -

***

Siempre se ha dicho que el CLEL es un departamento más de la Gobernación del estado, que solamente sirve para aprobarle los créditos adicionales que solicita el gobierno regional y así se puede verificar con la información que llega a nuestra mesa de Redacción. En efecto, para la Sesión Extraordinaria del 18/05) 2023. Se recibe el oficio N° 00134.23 de la gobernación solicitando un crédito adicional por Bs. 1.000.000,oo, recursos destinados a Corposalud; un segundo oficio N° 00135,23 por un crédito adicional por Bs. 1.350.230,83, recursos a ser transferidos a Construlara; Oficio N° 00136.23, crédito adicional por Bs. 3.525.919,17, recursos para atender los actos del natalicio de Jacinto Lara y cubrir comisiones de la Dirección de Tesorería; oficio N° 00137.23, fecha 18-05-2023, crédito adicional por Bs. 97.982,71, recursos que serán transferidos al Servicio Autónomo de Administración del Estado Lara (Saatel), para adecuar taquilla de expendios de estampillas, edif. La Francia: oficio N° 00140,23, crédito adicional por Bs. 1.750.000,00, que serán transferidos a Corposalud para restauraciones de instalaciones de servicios de oncología del HCUAMP8IV Estapa); Oficio 00141,23 de fecha 28 de mayo 2023, crédito adicional por un monto de Bs. 750.000,00, a ser transferidos a Corposalud, para rehabilitación de sala de observación de hombres y mujeres en el área emergencia del HCUAMP; Oficio N°00142,23, crédito adicional por Bs. 750.000,00, para Corposalud, rehabilitación del sistema eléctrico y de gases en los hospitales Dr. Baudilio Lara de Quibor, municipio Jimenez. La convocatoria de esta sesión extraordinaria fue a las 10:00 pm y comenzó a las 10;30 PM, donde se aprobaron de un solo viaje 7 créditos.

***

Pero los palos a la piñata siguen: Para la sesión ordinaria del martes 23 de mayo, se recibió el oficio N° 00144, 23 de fecha 18 de mayo, sobre un crédito adicional por Bs, 750,000, a ser transferidos a Hidrolara para la rehabilitación de la segunda línea de la estación de rebombeo del Jebe, Parroquia Catedra; oficio, N° 00145,23, crédito adicional por Bs. 1.250.000,00, a ser transferidos a Hidrolara para la “rehabilitación de cloacas en el sector de El Garabatal, municipio Iribarren, Etapa II; oficio N° 00146,23, crédito adicional por Bs. 625.000, a ser transferidos a Hidrolara para el proyecto; Reconstrucción del sistema de colectores de aguas servidas de la comunidad de La Carucieña, municipio Iribarren, III Etaopa; oficio N° 00147,23, crédito adicional, Bs. 625.000, a transferir a Hidrolara, para la rehabilitación de colectores de aguas servidas en la carrera 6 entre calles 5D y 6ª, Barrio San José Parroquia Unión; Oficio 00148,23, Crédito adicional Bs. 500.000 destinados a Invilara, para financiar “Reparación de la falla de borde de la vía Barquisimeto-Río Claro, Progresiva 13+100 Parroquia Juárez, municipio Iribarren, estado Lara, II Etapa; Oficio N° 00149,23, un crédito adicional por Bs. 201.889,84 para el Fondo Social del Estado Lara para financiar programas, proyectos y planes sociales; Solicitud para realizar la Sesión Solemne conmemorativa al 245 Aniversario del Natalicio de nuestro Héroe Epónimo G/D Juan Jacinto Lara Meléndez. Los propios funcionarios del CLEL han afirmado que supuestamente la mayoría de estos créditos adicionales son aprobados sin hacer las revisiones correspondientes, tampoco se realiza ninguna verificación a posteriori, para determinar si los recursos aprobados fueron asignados específicamente a las obra a los cuales estaban destinados; lo cierto es que la Contraloría General de la República, si realmente cumpliera con sus funciones, con los casos antes mencionados, tendría un material de primera donde investigar, determinar Responsabilidades y aplicar las sanciones necesarias.

***

Muy mal parados quedaron los alcaldes y dirigentes del PSUV en Lara, ya que durante la evaluación que realizó la dirigente nacional del partido revolucionario para el estado Lara, Jacqueline Faría y el gober Pereira para evaluar la evolución de los cronogramas y metas establecidas en el sistema 1×10 en la entidad Federal. Trascendió que los resultados internos que existen evidencian que a esta fecha menos del 7% han cumplido las alcaldías del estado, Lara lo que quedó expuesto en la pantalla que mostró el mandatario en sus redes sociales. Los municipios con los peores rendimientos en materia de efectividad son Morán, Palavecino y Urdaneta, este último con efectividad de 0% al no reportar ningún caso resuelto; sin embargo, el burgomaestre pretende convencer a todo el mundo que allí no hay problemas y que todo está resuelto, lo cual no se cree ni siquiera el mismo. El municipio Simón Planas se presenta como el más efectivo, ya que de 29 requerimientos, cuya solución corresponde a la Alcaldía ha resuelto 12 con una efectividad superior al 40$. Se espera que de inmediato los alcaldes y alcaldesas se pongan los patines e implementen planes especiales para dar solución a los problemas de las comunidades, de lo contrario es muy probable que se produzcan algunas intervenciones o movilización de algunos dirigentes que se han enchinchorrado, se han conformado simplemente con estar “enchufados” y se olvidaron de los compromisos que tienen con las organizaciones en las cuales militan. La verdad que la pantallita del gobernador, recogida fielmente por “Hoy Noticias”, dejó a los alcaldes desnudos en medio del patio, de manera que no pueden decir que se trata de una jugada de la oposición, sino de un examen interno que está haciendo el PSUV consciente como están que no las tienen todas a su favor para las elecciones que se avecinan, y si además se las echan al hombro, seguramente no saldrán muy bien librados en el proceso del 2024.

***

Al parecer la figura descollante del burgomaestre de Torres, quien no anda en campaña electoral, tampoco ha manifestado su intención de postular su nombre para la gobernación, se ha convertido en un problema de carácter patológico para el Gobernador de Lara, quien al parecer estaba convocando a los productores pecuarios y ganaderos de Porres para reunión de trabajo en la organización de una feria, y quien dizque les pidió a los invitados que acudieran a la reunión, pero que no estuviera presenta el burgomaestre Oropeza, quien no solo es productor, es criador, es propietarios de animales de Raza Carora, lo que ocasionó que nadie entendiera que era lo que estaba ocurriendo. De tal manera que así como el Cocosette tiene su culebra con el marino; julito el de la Perla del Norte, tampoco se la lleva bien con él y aseguran que un tercero, es el burgoamestre de Palavecino, o sea que de los 9 alcaldes tiene 3 del PSUV claramente en contra y por supuesto hay que agregar a Oropeza, solo por el hecho de ser de la oposición y cuyo nombres es el que tiene mayor peso específico a la hora de medirse en unas elecciones, porque muchacho de Torres tiene una gestión exitosa que mostrar y ha demostrado tener la capacidad para defenderse en todos los terrenos, cuando pretenden sabotearle su gestión. Pero esto no viene solo, hay toda una programación de movilizaciones territoriales, desde el 29 de mayo al 3 de junio: Lunes 29/05- Urdaneta-Siquisique; Martes 30/05: Torres Carora; Miércoles 31/05: Moran-El Tocuyo; Jueves 01/06: Andrés Eloy Blanco-Sanare; Viernes 02/06: Simón Panas-Sarare; Sábado 03/06: Gran Movilización regional con los municipios Crespo, Palavecino, Jiménez e Iribarren, concentración en Barquisimeto. No quisiéramos ser aguafiestas, pero los propios patriotas cooperantes del PSUV, indican que la participación de los activistas en estas movilizaciones, han dejado mucho que desear, en la mayoría no se cumplieron las cuotas y esto tiene una explicación, ya hasta los propios revolucionarios están cansados de tanto engaño.

***

Se reporta el Inquieto Anacobero: «Luego de hacer acto de presencia en la concentración de los jubilados y pensionados actividad donde se llevó nuevamente el reclamo de nuestro sector a éste indolente gobierno que reiteradamente le ha dado la espalda a todos los sectores que hacen vida en nuestro país, claro exceptuando a lis privilegiados, y que padecemos los rigores de ésta crisis, seguimos dando batalla. No desmayamos ni claudicamos. Seguiremos de frente. En el trayecto y como siempre sosteniendo conversaciones con mis colegas educadores jubilados y dirigentes sociales, tuvimos la ocasión en el retorno hacia la avenida Vargas de encontrarnos y saludar a un excelente compañero como lo es el doctor Luis Herice, valioso dirigente juvenil del partido en épocas de gloria de nuestra organización y prominente médico en la actualidad. Allí recordamos que fueron él y el ingeniero Eyler Alcón otro importante referente juvenil quienes fueron presidentes ambos de la Federación de Centros Universitarios de la UCLA. La juventud del partido a lo largo de los tiempos fué siempre un bastión de altos kilates. Se imponían sus criterios gracias al peso que ejercían internamente y por el gran nivel de respeto hacia sus aliados y adversarios. Las discusiones ideológicas eran densas a lo interno de la organizaciòn como con los líderes de otros partidos, muy pocas veces se podian ver como hoy dia lamentablemente la chabacanería, el insulto mutuo y la mediocridad. Le comenté de mis recuerdos de algunos dirigentes vigentes y ausentes como Chito Vásquez, el Negrito Meléndez, Otoniel Escalona, Ricardo Longoria, Filis Peña, Jorgito Ramos, Justo Mendoza, Fredy Mora, Benedicto Parra, Eligio Alvarez, Andrés Eloy Parra, Heberto Chacón, Fernando Mata y de otras generaciones tales como Eliécer Oviedo, Carlos Pellicer, Blanca Estrella, Miguelito Parra, Luis Navas, el flaco López, Wilmer Bracho, Manuel Villavicencio, Roberto Sanchez y un sinfin de nombres que han dejado huella Importante. Que quienes tengan la responsabilidad de conducción de los liderazgos juveniles puedan guiar con éxito sus responsabilidades y sepan llevar con el nivel que se requiere los destinos de su generación. Fue muy grato el encuentro.

C O R T I C O S

Recientemente, dos ciudadanos fueron detenidos al oeste de la ciudad durante un operativo de un cuerpo de seguridad, al hacer las inspecciones al parecer les incautaron 105 gramos de presunta droga, ambos fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía 11 del MP, luego son presentados ante la justicia y los mismos quedaron en libertad, según informaron en los tribunales. ¿Qué pasó aquí?. Los sujetos quedaron plenamente identificados y se desplazaban en un Neón gris, por la avenida Los Cerrajones, quienes al percatarse de la presencia de los funcionarios de DCDO del CPNB, intentaron huir del sitio pero fueron interceptados por los funcionarios, según recogen medios regionales. Lo cierto es que los sujetos fueron dejados en libertad y aseguran que esta decisión dizque tuvo un costo US$ 10.000.

Queremos hacer un reconocimiento a la gente de Un Nuevo Tiempo, luego de conocer la realización de un exitoso Pleno Regional de Organización Electoral de UNT en el estado Lara, estuvieron presentes además de toda la dirección regional, las directivas de los nueve municipios de Lara, lo que ha sido calificado como altamente positivo, por cuanto se están montando los programas para el 22 de octubre en materia de organización electoral, con todos los responsables en esa área regional y en los municipios, al parecer están tomando los consejos, el partido sigue creciendo, todos presentes y activados, dejando a un lado las diferencias, y pareciera que en estos momentos UNT es la organización más completa en el estado Lara y se espera que aporte mucho al triunfo en el proceso de Primarias va a contribuir a lograr el cambio en las elecciones del 2024. Están demostrando que SI SE PUEDE.

Cada día crece el malestar entre muchos miembros de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, por cuanto al parecer la institución se ha convertido en la principal promotora de las actividades del régimen, tal como se observa en uno de los mensajes enviado a las emisoras desde la organización gremial, donde se expone “Prevenidos con presidentes de Venezuela y Brasil ofrecen declaración conjunta”, ¿Qué talco? Aseguran radiodifusores serios y honestos, que todas las campañas del régimen las canaliza la organización gremial, gratis por todas las radios. Es lamentable que una institución que durante toda su historia fue ejemplo de lucha permanente y defensa de los intereses de los miembros de la organización, supuestamente ha desvirtuado su histórica posición por intereses de los nuevos directivos.

Ésta semana se cumplió un año más del homicidio del constructor muy vinculado al partido Acción Democrática Atilio Raviccini, conocido como el «Italiano de Iro». Este fue uno de los casos más sonado para la época y que para aquél momento, puso a más de uno a echar carreras para evitar cualquier tipo de vinculación que los pudiera vincular con este hecho, que durante varias semanas estuvo en las primeras páginas de los periódicos de la región. A propósito, aún para aquellos que tienen memoria frágil, aún se recuerda aquella expresión del para entonces jefe de la PTJ al decir «aquí en ésta caso los autores del hecho lo que les faltó fue dejar la cédula de identidad», frase lapidaria que aún pasado el tiempo, le sigue quitando el sueño a mucha gente.

La cabeza visible en la actividad convocada por la Plataforma Unitaria de Jóvenes y la Junta Regional de Primaria en el Colegio de Médicos. actividad que por cierto tuvo asistencia masiva fue la Dra. Luzmila Leal Directora de la Organización Mujeres de Frente; la cual ha hecho una gran labor en la promoción del Proceso de Primaria en el estado Lara, poniendo por delante la importancia de los esfuerzos que se realizan desde la Plataforma Unitaria Democrática. No se puede ocultar que a veces se generan debates innecesarios y hay 2 o 3 que son tóxicos, pero en este momento la composición de esta instancia opositora favorece el consenso entre las 11 fuerzas democráticas que la conforman, así que adelante que atrás espantan.

Por cierto, que la exposición Sargento de Nirgua sobre los terrenos del Triángulo del Este, fue bastante esclarecedora, pero mucha gente cree que se guardó varios ases en la manga, porque hay mucho detalle, sobre todo en los procesos donde se manejaron los recursos provenientes de las entidades financiadoras, que no están claros, con el agravante que la mayoría de los directivos por lo menos de Casa Propia E.A.P, están todos fuera del país y sin ninguna posibilidad de que retornen. Se habla de un personaje al quien identifican como el tuerto ilustrado, que fue tan maquiavélico que puso al hijo en la compañía HG nuevo triángulo, mientras él era director de la entidad, existiendo claramente un conflicto de intereses. Se comentan que todos los implicados tienen sus alias: “Fantasmagórico”, se mueve entre Curazao y Francia; “Dame un besito”; “Cochino frito” anda rumbo a Darien; “Cabeza de Guante”, se mueve entre Las Vegas-Panamá; “Caderú”, vive en Florida jugando golf y disfrutando de sus caballos; “El Enano Cabezón” y por supuesto al jefecito al que identifican como “Trampa de Arena”. La salida es la intervención del Gobierno, que aplique la Ley de Extinción de Dominio, confisque los bienes de los responsables, casi todos están en Lara, para resarcir a cerca de 1.000 afectados.

Ha estado circulando en círculos médicos del país una versión que valdría la pena investigar, por cuanto se comenta con mucha insistencia que algunas de las personas que en estos momentos están al frente del IVSS, presuntamente no tienen nada que ver con la actividad de la medicina, incluso afirman que no cumple con el perfil de exigencias que se requieren para este cargo. Recordamos que para muchas personas con experiencia en gerencia de salud, en estos momentos el IVSS está en quiebra técnica y por esta razón es que no puede cumplir con los afiliados, tema que es muy sensible que la Federación Médica Venezolana debería solicitar una investigación sobre el tema.

Fue consignada en la Fiscalía Superior de Barquisimeto una denuncia solicitando se investigue la enajenación de más de 22 hectáreas de terrenos propiedad del Municipio Crespo , adyacentes a la GNB, y fue asignado el caso a la Fiscal 22 en el área de corrupción. Los terrenos están siendo utilizados por un particular, sin que la Cámara Municipal aprobara tal enajenación. Por supuesto que este tipo de actividades irregulares no causan ninguna sorpresa, ya que al parecer es lo que caracteriza la gestión del actual burgomaestre, quien maneja la Alcaldía como si fuera hacienda propia, al extremo que, como ya lo hemos denunciado en este sección, ha financiado obras públicas con recursos de particulares y hasta los momentos, aun cuando conoce de esta anómala situación, siguen cometiéndose fechorías en la más absoluta impunidad.

JBS



Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí