VIDEO Guillermo Palacios: El problema del agua en Lara debe ser incluido en conversaciones de México #9Jun

La escasez de agua que afecta al municipio Urdaneta, el agotamiento de la vida útil de la represa Dos Cerritos que surte a Morán, Jiménez y parte de Iribarren, así como otras necesidades que tiene la población larense por falta de una política hidrológica en la región, debe ser uno de los temas que debe incluirse en las conversaciones previstas, en México, entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro.

El planteamiento fue hecho en rueda de prensa dada, en las inmediaciones del embalse Dos Cerritos, por el doctor Guillermo Palacios, diputado de la Asamblea Nacional del 2.015, quien junto con su colega Macario González, en representación del Bloque Parlamentario larense; y los ingenieros Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Lara; Rubén Hurtado, ex presidente de ese gremio; y Héctor Herrera, director del Instituto del Ambiente, Estructura e Investigación de Venezuela, aportaron detalles de la crítica situación.

A ellos se sumaron los diputados Rafael Ignacio Montes de Oca y Omar Jiménez, del Consejo Legislativo; Lorenzo Monasterios, presidente de Un Nuevo Tiempo en Lara; el doctor Hermes Paradas, dirigente de Primero Justicia; directivos y miembros de la asociación Unidos por el Agua y representantes de otros sectores del municipio Morán.

Más de 40 días sin agua

Dijo el doctor Palacios que en Urdaneta tienen más de 40 días sin agua, debido a dificultades que se han presentado en el acueducto que tiene como fuente tres pozos. Los habitantes de ese municipio se encuentran preocupados y desesperados porque la necesidad que tiene del preciado líquido no ha podido ser resuelta.

Corrupción en Yacambú

Se refirió luego al Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, el cual se encuentra paralizado desde hace mucho tiempo, no obstante haberse ejecutado el 92 por ciento del proyecto.

Además del deterioro progresivo que tiene la obra y el desmantelamiento que se ha venido haciendo a equipos y maquinarias, denunció la corrupción que se ha cometido, la cual ha sido estimada en 2.000 millones de dólares (aproximadamente 60 mil millones de bolívares).

Acusó al gobierno nacional de ineficiente e irresponsable al no haberle dado continuidad al proyecto de Dos Bocas, en el Portuguesa, concebido para darle agua a poblaciones de ese estado y parte de Lara, en especial al municipio Palavecino.

Destacó que el 70 por ciento de la población, según encuestas realizadas por empresas especializadas, expresan abiertamente su descontento e insatisfacción por el pésimo servicio del suministro de agua en Lara.

Vaticinios del gobierno

Exhibió el doctor Palacios copias de informaciones publicadas, desde el año 2.021, sobre los anuncios del gobernador Adolfo Pereira de dragar la represa Dos Cerritos, para eliminar la sedimentación, porque ha dicho que en dos o tres años nos vamos a quedar sin agua.

Sin embargo, comentó, no está hablando claro el mandatario a la gente porque, en atención a lo que han dicho los técnicos, no es tan fácil la solución del problema, sino que por el contrario es difícil, pues tiene que haber estudios, proyectos, recursos y, por supuesto, empresas que puedan hacer los trabajos.

Es por ello que como el problema del agua ha ocasionado una crisis y la población larense corre el riesgo de quedarse sin agua, el Bloque Parlamentario de nuestra región plantea la necesidad de que el asunto sea incluido en la agenda de las conversaciones entre la oposición y el gobierno, en México, una vez que vuelvan a reunirse sendas representaciones. Porque al lograr concretar los acuerdos sobre el dinero que se encuentra represado en el exterior, se destine parte del mismo a resolver la situación del preciado líquido que es gravísima en nuestra entidad federal.

Pérdidas del PIB

Al intervenir el ingeniero Julio Gutiérrez, quien fuera gerente de operaciones de la empresa hidrológica de Lara, hizo hincapié en la pérdida que ha tenido nuestro estado y, naturalmente, la nación del Producto Interno Bruto, ya que de haberse terminado el proyecto Yacambú-Quíbor, alrededor de unas veinte mil hectáreas habrían sido puestas a producir frutos, que hubieran permitido un ingreso de 10 a 15 millones de dólares. Lo que se dejó de hacer significa pérdidas del Producto Interno Bruto.

En cuanto al Sistema Alto Tocuyo, que comprende además de la represa toda la estructura del acueducto, explicó que los 5 motores de 5 caballos de fuerza instalados en 1.973, cuando entró el funcionamiento el servicio, ya para 1.992 habían cumplido su ciclo fundamental y, en consecuencia, comenzaron a fallar y requerir de reparaciones.

Hasta entonces la potabilización del agua era de 3 mil litros por segundo, que hubo de ser ampliada a 6.000 litros por segundo por el incremento de la población servida. Y de igual modo ya requerían de mayor mantenimiento los motores de la planta de tratamiento.

Las dificultades que hoy existen se debe a la obsolescencia de equipos y, por supuesto, descuido en la inversión

Planteamiento desesperado

Por su parte, el doctor Héctor Herrera criticó los anuncios reiterados del gobernador Pereira sobre el dragado de la represa Dos Cerritos, los cuales no tienen contenido, ni fundamento, porque carecen de estudios.

No está ofreciendo soluciones con el dragado, ya que no es más que un planteamiento desesperado.

Suponiendo que se dragara la represa y se lograra sacar de su fondo, pongamos por ejemplo 30 millones cúbicos de sedimento, el doctor Herrera preguntó: ¿a dónde van a llevar ese material? Porque previamente tiene que haber una distinción de los químicos que contiene. Dragar no es una elucubración.

No existe política acerca del agua, prosiguió, por cuanto no se ha abordado el asunto de las cuencas, de los suelos, de la capa vegetal, de la deforestación y de todo lo relacionado con el recurso hídrico. Y, definitivamente, no tenemos política ambientalista.

Vida útil de la presa

El ingeniero Rubén Hurtado, en su condición de representante de la Comisión Ambiental del Colegio de Ingenieros del estado Lara, expuso que lo más importante del exámen acerca de la represa Dos Cerritos es analizar su vida útil, ya que fue construida para estar en servicio durante cien años y ya ha transcurrido medio siglo de estar en funcionamiento, pero la sedimentación le está agotando su existencia.

No se han tomado las previsiones necesarias para que siga aportándole agua a los municipios que sirve, no obstante que existen restricciones para su protección. Y propuso hacer una revisión total de la represa y una evaluación de daños que se han venido produciendo a lo largo de los años.

A debate

La rueda de prensa terminó con la intervención del abogado Macario González, quien manifestó que el Bloque Parlamentario de Lara llevará problema de la crisis del agua en Lara a debate en la Asamblea Nacional del 2.015 que, como ya había anunciado su colega Palacios, será tema a plantearse dentro y fuera del país.

En este orden de ideas dijo que se hará un seguimiento a los recursos que se obtengan en las conversaciones entre oposición y gobierno en México, a fin de que parte del dinero se destine a resolver el problema del agua en nuestro estado.

