VIDEO Madonna y su hijo David Banda muestran su destreza al bailar salsa #9Jun

Madonna, la reina del pop no deja de sorprender a su público y esta vez no fue la excepción, ya que ahora demostró que no solamente sabe hacer coreografías si no también al ritmo de los géneros latinos, como la salsa.

Fue en su cuenta de TikTok donde compartió un video en el se aprecia a la artista bailando salsa acompañada de un bailarín, con quien ejecutó una breve coreografía.

Con la canción «Rebelión» del cantante colombiano Joe Arroyo, la cantante demostró algunos pasos de salsa, bien coordinados, junto a su acompañante,

No es la primera vez que la famosa baila canciones con ritmo latino, aunque anteriormente fue parte de tendencias.

El video dejó totalmente sorprendidos a los fanáticos tanto de Madonna como del artista colombiano Joe Arroyo, quienes se llenaron de orgullo al saber la selección musical de la cantante estadounidense.

