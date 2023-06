Dr. Héctor Herrera: “Nosotros eventualmente nos vamos a quedar sin agua en Lara” #12Jun

El doctor Héctor Herrera, director del Instituto del Ambiente, mostró su preocupación ante el anuncio del inicio de trabajos de dragados en el embalse Dos Cerritos anunciados por el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, a inicios del mes de mayo.

“Nos preocupa esta situación porque es un anuncio que no tiene contenido firme, no está sustentado. Cuando se habla de dragado se requieren estudios previos para determinar las condiciones del embalse, de los sedimentos, la situación de las cuencas, los ríos tributarios, los caudales, los aportes de sedimentos… y pudimos observar en el planteamiento del gobernador una pincelada de angustia y quizás de desesperación por el problema que existe, pero no le vemos fundamento”, alertó.

De acuerdo a Herrera, en el estado Lara existe una amenaza con relación al agua, destacando que “estamos en una crisis sistémica grave, por lo que hay que darle la contundencia respectiva. Nosotros eventualmente nos vamos a quedar sin agua y eso está cerca”.

“Nosotros desde la sociedad civil tenemos que trabajar en la vía de generar y exigir políticas públicas dirigidas a rescatar el embalse. Es importante que entendamos que la solución del embalse no está fundamentalmente en el dragado, como lo señala el gobernador”.

Acota que el plan de dragado es un “planteamiento desesperado” a un problema grave que vive el embalse. “Hay que darle un tratamiento sistémico y la represa Dos Cerritos se ha venido afectando porque no han habido políticas integrales para atender las cuencas y todo los elementos que conforman el sistema”.

Al mismo tiempo preguntó “¿Si llegamos a hacer el dragado y no corregimos el problema de la pérdida de suelo, de la pérdida de la capa vegetal, el problema de la erosión y el problema de la desforestación estaríamos solucionando algo?”, añadiendo que esto llevaría a un círculo vicioso porque se continuaría incorporando sedimentos.

