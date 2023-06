OPINIÓN Lectura: Interpretación #13Jun

Dice Einstein de la relatividad, “el espacio no tiene una existencia independiente frente a la existencia de “lo que llena el espacio.” Con esta exposición parece que prescinde de su concepción de “vacío” aplicado reiterativamente a lo largo de todos o de casi todos los capítulos. ¿Qué es lo que llena es espacio? tomaremos como modelo el sistema solar. Como se sabe, el sistema solar lo integran, además del Sol, los planetas, los satélites y otros cuerpos que ingresan al sistema como los cometas y los meteoritos. El Sol es el centro del sistema, y el Sol desde que es Sol, nunca ha dejado, por lo menos hasta el presente, de radiar energía hacia todos los puntos del sistema. La energía radiada por el Sol, además de la energía que produce el sistema, debe ir a alguna parte. Ese espacio que media entre el Sol y los cuerpos del sistema es un espacio imponderable. Es decir, Contrariamente con el espacio que rodea los cuerpos planetarios del sistema y el Sol, se mantiene indirectamente independiente, con lo que afirmativamente se considera la atmósfera. La atmósfera de la Tierra por experiencia y como ejemplo está llena de lo que para todos es el aire. En esta área gaseosa opera el campo gravitatorio, es decir, que cualquier objeto que lo ocupe no podrá permanecer en él, porque de inmediato la masa de ese objeto, sea sólido, líquido o gaseoso, masa gravitatoria, se convierte por la ley de la igualdad, la masa gravitatoria es igual a la masa inercial, se convierte, repito, en masa inercial y como se sabe por la generalizada experiencia, el objeto, sin tener en cuenta su estado físico, en la dirección que determine el estado físico, sólido o líquido orienta su movilización hacia el descenso, y si es gaseoso su movilización se orienta hacia el ascenso. La aceleración de éste o cualquier objeto en el sistema gravitatorio es independiente de su estado físico. Es decir, la naturaleza física del objeto, no interviene para nada, en su movilización; es la ley mal llamada de la caída de los cuerpos porque como llevamos dicho, los cuerpos todos, contrariamente a la concepción de Newton, se le otorga la propiedad del movimiento. Newton solamente a los cuerpos sólidos. Recuerden la caída de la manzana. La suplantación de la idea de la caída por movilización es totalmente amplia y por lo tanto no excluye (léanse mi trabajo publicado en la columna titulada: ¡Eureka! Ciencia). En el área gaseosa del aire atmosférico donde el campo gravitatorio ejerce su fuerza gravitacional debido a que es un campo electromagnético hay un área donde por la ley de la inercia (masa inercial), ningún objeto o cuerpo puede estacionarse. Lo cierto es que por experiencia vemos descender cuerpos sólidos y líquidos y vemos ascender cuerpos gaseosos.

Carlos Mujica

