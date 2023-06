OPINIÓN Lectura: Música venezolana #27Jun

Allá por la época de Pérez Giménez, con carácter comercial, empezó la difusión del pasaje. Juan Vicente Torrealba fue el abanderado de su producción. El pasaje comercial no es comparable con el pasaje llanero. Ese que en muchos casos nace de la improvisación, se toca y canta en cualquier pueblo o caserío del llano. La ejecución del pasaje llanero se hace con los instrumentos que se tengan a mano. Por lo regular cuatro y maracas. El arpa, en la mayoría de los casos, completaba el conjunto, pero no era un obstáculo que faltara para que no se tocara. El pasaje fue el aire que sepultó la música llanera que integraban el joropo, el corrido, el vals. Con la presencia del pasaje comercial, ese que toda su música iba al acetato, fueron relegándose la música del galerón que daba identidad a la música venezolana que animaba a los pueblos.

Fue la radio y la televisión las que introdujeron al país, por medio del disco y del video lo que desde la época de Elvis Presley se conoció como rock, aunque esta música era conocida mucho antes de Elvis Presley. El por qué la música de negros, son los verdaderos creadores del jazz y del rock son sus auténticos autores. Esta música extraña, exótica, ruidosa, apoyada en instrumentos electrónicos, comercial y culturalmente como paquetes de la industria cultural invadió, ocupó, saturó el medio cultural venezolano.

Los pasajes al igual que el joropo, el corrido, los galerones, las parrandas. Los valses, los merengues desaparecieron y ahora, con la imposición en todos los pueblos de la Tierra, los países se han quedado sin sus propias manifestaciones culturales, que como se sabe todas tienen ascendencia foránea.

Carlos Mujica

