InfografíaIMP El líder de Fórmula Uno, Verstappen, frustrado a pesar de la pole position para el GP de Austria #30Jun

El actual campeón de Fórmula Uno, Max Verstappen, criticó a los comisarios de carrera por ser demasiado estrictos durante la clasificación para el Gran Premio de Austria el viernes, a pesar de que el piloto holandés logró su cuarta pole position consecutiva.

Verstappen y otros pilotos estaban molestos porque se borraron los tiempos de vuelta por no mantenerse dentro de los límites de la pista, en un circuito donde la visibilidad es pobre en algunos lugares. Su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, que está segundo detrás de Verstappen en la clasificación del campeonato, fue eliminado de la Q2 después de que le borraran el tiempo de vuelta por salirse de los límites de la pista.

A Verstappen también se le borraron los tiempos de vuelta anteriores, al igual que otros pilotos.

«Claramente no es tan fácil y no creo que todos seamos idiotas«, dijo Vestappen, el dos veces campeón de F1. “Hoy fue muy tonto. Nos hizo parecer aficionados con la cantidad de vueltas que se eliminaban y algunas de ellas eran tan marginales. … No fue un buen aspecto hoy. La gente dirá, ‘debiste haber mantenido el auto en las líneas blancas’. Si fuera tan fácil, puedes tomar mi auto y probarlo, pero probablemente no te pondrás al día a tiempo”.

Verstappen fue convocado más tarde por los comisarios de carrera por supuestamente obstaculizar al piloto de Haas, Kevin Magnussen, en la curva 1 durante la primera parte de la calificación, pero fue absuelto sin penalización.

El líder del campeonato desbocado colocó su Red Bull en la pole por sexta vez esta temporada y 26 en general. Terminó con apenas 0,048 segundos por delante de Charles Leclerc de Ferrari, cuyo compañero de equipo Carlos Sainz Jr. tuvo el tercer tiempo más rápido.

Leclerc también dijo que la pista austriaca hace que sea especialmente difícil mantenerse entre líneas ya que la visibilidad es escasa, especialmente al dirigirse a la curva 10.

“Creo que la (era) de la cámara del casco es muy representativa de lo que estamos viendo, y no estamos viendo todas las líneas blancas”, dijo Leclerc. “Esta pista es particularmente complicada, especialmente la curva 10, porque la naturaleza de la curva (significa) que el auto se vuelve más liviano”, dijo. «Hay un desnivel en la pista y luego, sin importar cómo se coloque el auto allí, tiene una gran influencia en la salida, y desde donde estamos no podemos ver nada».

Lando Norris se clasificó en cuarto lugar para McLaren por delante del piloto de Mercedes Lewis Hamilton, quien tiene el récord de F1 de 103 victorias en carreras. Lance Stroll de Aston Martin partirá sexto por delante de su compañero de equipo Fernando Alonso.

